Prof. Dr. Alice Eagly'den Kadınların İş Hayatında 'Labirent' Metaforu

ABD'li profesör, kadınların iş hayatındaki engelleri 'labirent' metaforuyla açıklıyor

GÜLÇİN KAZAN DÖGER - ABD'de toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Alice Eagly, kadınların kariyer yolculuğunda karşılaştıkları engelleri açıklamak için yıllardır kullanılan 'cam tavan' metaforunun bugünün koşullarını yansıtmadığını belirtti.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde uzun yıllar psikoloji alanında çalışmalar yürütmüş olan Eagly, AA muhabirine, kadınların liderlik pozisyonlarına ulaşırken karşılaştıkları engeller ve bu süreçte kullanılan metaforların kadın algısını nasıl şekillendirdiğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Literatürde 'cam tavan sendromu' olarak tanımlanan durum, kadının gerekli yeterliliğe sahip olmasına rağmen terfi konusunda karşılaştığı adaletsiz sınırlamaları ifade ederken, bu durum çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının bir türü olarak kabul ediliyor.

Labirent Metaforu Neden Önemli?

Eagly, ilk kez 1970'lerin sonlarında kullanılmaya başlanan 'cam tavan' metaforunun geçerliliğini yitirdiğini ve bu metaforun kadınların liderlik hedeflerine ulaşma zorluğunu yeterince ifade etmediğini dile getirdi. 'Bu benim favori metaforum değil. Artık modası geçti çünkü cam gibi şeffaf olduğu için kadınların göremediği bir bariyeri tarif ediyor,' diyen Eagly, bu durumun insanları anlamakta zorluğa soktuğunu vurguladı.

'Labirent, liderliğe ulaşmaya çalışan kadınların bir labirentten geçmek zorunda olduğunu, erkeklerin ise daha düz bir yolda ilerlediğini ifade ediyor,' şeklinde devam ederek, 'Liderlik pozisyonuna ulaşmak, bir labirentten geçmekle mümkün. Evet, zorlayıcı ancak imkansız değil,' ifadesini kullandı.

Kadınların İş Hayatında Karşılaştıkları Ayrımcılık

Eagly, kadınların iş hayatında maruz kaldığı ayrımcı tutumların, bulundukları alanın erkek egemenliği ile doğru orantılı olarak değiştiğine dikkat çekti. Örneğin, eğitim ve sosyal hizmetler gibi kadınların yoğun olduğu sektörlerde durum nispeten daha iyiyken, sanayi gibi erkek egemen alanlarda kadınların temsili oldukça düşüktür.

'Fortune 500' listesinde kadın CEO sayısının artmasına rağmen hala yeterli seviyeye ulaşmadığını belirten Eagly, kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarında erkek meslektaşlarına göre daha az temsil edildiğini kaydetti.

Stereotipler Hala Etkili

Eagly, iş hayatındaki 'erkeklerin daha atılgan, kadınların daha uyumlu çalıştığı' yönündeki klişelerin hala geçerli olduğuna işaret ederek, büyük şirketlerde bile sosyal ilişkiler gerektiren alanların kadınlar tarafından daha fazla temsil edildiğini vurguladı.

ABD'de şimdiye kadar hiç kadın savunma bakanı atanmadığına dikkat çeken Eagly, 'Erkeklerin daha güçlü ve sert olduğu algısı, kadınlar için dezavantaj oluşturuyor.' ifadesini kullandı.

Cinsiyet Kalıplarında Değişim

Son olarak Eagly, toplumsal cinsiyet kalıplarının zamanla değiştiğine dikkat çekerek, 'Erkeklerin daha atılgan ve liderlik rolünü üstlenen kişiler olduğu algısı zamanla azalmış durumda,' diyerek kadınların yetkinlikleri ile ilgili olumlu değişimlere de vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.