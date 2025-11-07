Prof. Dr. Aydın: "Doğanın sınırları yok" — Doğa Bilimleri Her Sektörde Etkin Olacak

Prof. Dr. Abdurrahim Aydın: "Doğanın sınırları yok"

DÜZCE (İHA) — Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, KARMER tarafından düzenlenen "Dekanla Buluşma: Ortak Gelecek, Ortak Başarı" etkinliğinde doğa bilimlerinin gelecekteki önemine dikkat çekti.

Etkinliğin amacı ve katılımcılar

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından, öğrencilerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek ve akademi–öğrenci etkileşimini güçlendirmek amacıyla Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlendi. Program, KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı yönetiminde gerçekleşti ve öğrencilerin mesleki farkındalığını artırmaya yönelik paylaşımlar yapıldı.

"Sadece teorik bilgi değil"

Prof. Dr. Aydın, öğrencilerin değişen dünya koşullarına uyum sağlaması için müfredatın sürekli güncellendiğini vurguladı. Yabancı dil ve dijital beceriler geliştiren öğrencilerin mezuniyet sonrası avantaj elde edeceğini belirterek, "Bu alanlarda kendini geliştiren öğrenciler, mezuniyet sonrası kariyerlerinde önemli avantajlar elde edecektir" dedi. Aydın, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiğini; uygulama ve proje deneyimlerinin önemine dikkat çekti. Çeşitli dış kaynaklı projeler sayesinde öğrencilere burs, proje deneyimi ve erken kariyer farkındalığı sağlandığını, bu projelerin planlı çalışma alışkanlığı ve ekip içinde sorumluluk alma becerilerini geliştirdiğini aktardı.

Uluslararası iş birlikleri ve yurt dışı deneyimi

Doğa bilimlerinin uluslararası niteliğine işaret eden Aydın, "Doğanın sınırları yok. Özellikle çevre ve orman alanında çalışan bireylerin uluslararası iş birliklerine açık olması büyük önem taşıyor. Türkiye’nin komşu ülkelerle yürüttüğü ortak projeler bu açıdan oldukça değerlidir" ifadelerini kullandı. Öğrencilere kariyerlerinin erken dönemlerinde yurt dışı deneyimi kazanmalarını tavsiye eden Aydın, bu deneyimlerin kişisel ve mesleki gelişime büyük katkı sağladığını belirtti.

Doğa bilimlerinin sektörel rolü

Pandemiyle birlikte çevrim içi öğrenme imkanlarının genişlediğini hatırlatan Aydın, bu süreçte yabancı dil, dijital yetkinlik ve disiplinler arası bilgi birikiminin iş dünyasında temel gereklilikler haline geldiğini vurguladı. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanlarındaki projelerin arttığını belirten Aydın, "Doğa bilimleri uzmanlarının gelecekte hemen her sektörde etkin roller üstleneceğini" söyledi. Orman mühendisliğinin yalnızca kamu kurumlarında değil, özel sektörde ve danışmanlık temelli çalışmalarda da güç kazandığına dikkat çekti.

Anılar ve öğrencilere mesaj

Aydın, öğrencilik yıllarından bir anıyı paylaşarak Orman Bakanlığı ile yürütülen yakın iş birliklerinden söz etti: "Fakültemize sık sık gelen alan yöneticileri bizlere mesleğin geleceğine dair değerli tavsiyelerde bulunurdu. O dönemde söylenen bazı sözler bizde derin izler bıraktı. Şimdi aynı bilinç ve farkındalığı öğrencilerimize de kazandırmak istiyoruz."

Soru-cevap ve etkinliğin çıktıları

Etkinlikte öğrencilerin yönelttiği sorular yanıtlandı; kariyer planlaması, sektör beklentileri, yurt dışı fırsatları ve fakültenin yürüttüğü projeler üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleşti. Program, öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimleri meslek yaşamlarına aktarmalarını, kariyer hedeflerini bilinçli biçimde planlamalarını ve fakülte–öğrenci iletişimini güçlendirmelerini sağlayan verimli bir paylaşım ortamı olarak tamamlandı.

ORMAN FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ABDURRAHİM AYDIN DOĞA BİLİMLERİ UZMANLARININ GELECEKTE HEMEN HER SEKTÖRDE ETKİN ROLLER ÜSTLENECEĞİNİ İFADE ETTİ.