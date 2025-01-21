Prof. Dr. Aziz Sancar’a "Türk Dünyası Kültür Elçisi" Nişanı Takdim Edildi

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı ile onurlandırıldı.

Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfı’nda düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'den nişanı aldı. Törende konuşan Raev, Sancar’ın bilimsel dehasının yanı sıra Türk kültürünün değerlerini yansıtan bir örnek olduğunu belirtti.

“Bu Nişan Tüm Ödüllerden Daha Kıymetli”

Aldığı nişanı değerlendirirken duygulandığı görülen Aziz Sancar, "Bu nişan benim için tüm ödüllerden daha kıymetli. Bu benim hayalimdi. TÜRKSOY, çok değerli bir kurum ve bizi dünya sathında temsil etmesini umuyorum," diye belirtti.

Türk Dünyası’nın tarihi zorluklarına değinen Sancar, "Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir. Ancak bugün bir birlikten bahsedebiliyorsak, bunda devlet başkanlarımızın ve TÜRKSOY gibi kurumların katkısı büyüktür," ifadelerini kullandı.

Törende Hediye İkramları

Programın sonunda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Sancar’a Türk Dünyası’nın birlik ve zengin kültürünü yansıtan hediyeler takdim etti. Hediyeler arasında Kazakistan’dan çapan, Kırgızistan’dan kalpak, Özbekistan’dan milli kuşak, Türkiye’den kurt başlı baston, Azerbaycan’dan Karabağ Zaferi'nin sembolü Har-ı Bülbül tasarımlı yaka iğnesi ve Türkmenistan’dan özel basım Mahtumkulu Firaki gibi kültürel unsurlar yer aldı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a (sağda), TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı takdim edildi. Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfında düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in (sol 2) elinden Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını aldı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a (sağda), TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı takdim edildi. Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfında düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in (sol 2) elinden Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını aldı.