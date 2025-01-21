DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,16 -0,15%
ALTIN
3.143,28 -0,13%
BITCOIN
3.771.368,51 0,32%

Prof. Dr. Aziz Sancar’a "Türk Dünyası Kültür Elçisi" Nişanı Takdim Edildi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı ile onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:15
Prof. Dr. Aziz Sancar’a "Türk Dünyası Kültür Elçisi" Nişanı Takdim Edildi

Prof. Dr. Aziz Sancar’a "Türk Dünyası Kültür Elçisi" Nişanı Takdim Edildi

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı ile onurlandırıldı.

Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfı’nda düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'den nişanı aldı. Törende konuşan Raev, Sancar’ın bilimsel dehasının yanı sıra Türk kültürünün değerlerini yansıtan bir örnek olduğunu belirtti.

“Bu Nişan Tüm Ödüllerden Daha Kıymetli”

Aldığı nişanı değerlendirirken duygulandığı görülen Aziz Sancar, "Bu nişan benim için tüm ödüllerden daha kıymetli. Bu benim hayalimdi. TÜRKSOY, çok değerli bir kurum ve bizi dünya sathında temsil etmesini umuyorum," diye belirtti.

Türk Dünyası’nın tarihi zorluklarına değinen Sancar, "Tarihte Türk boyları uzun süre bir arada hareket etmemiştir. Ancak bugün bir birlikten bahsedebiliyorsak, bunda devlet başkanlarımızın ve TÜRKSOY gibi kurumların katkısı büyüktür," ifadelerini kullandı.

Törende Hediye İkramları

Programın sonunda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Sancar’a Türk Dünyası’nın birlik ve zengin kültürünü yansıtan hediyeler takdim etti. Hediyeler arasında Kazakistan’dan çapan, Kırgızistan’dan kalpak, Özbekistan’dan milli kuşak, Türkiye’den kurt başlı baston, Azerbaycan’dan Karabağ Zaferi'nin sembolü Har-ı Bülbül tasarımlı yaka iğnesi ve Türkmenistan’dan özel basım Mahtumkulu Firaki gibi kültürel unsurlar yer aldı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a (sağda), TÜRKSOY tarafından...

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a (sağda), TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı takdim edildi. Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfında düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in (sol 2) elinden Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını aldı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a (sağda), TÜRKSOY tarafından...

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a (sağda), TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanı takdim edildi. Sancar, North Carolina eyaletinde bulunan Aziz&Gwen Sancar Vakfında düzenlenen törende, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in (sol 2) elinden Türk Dünyası Kültür Elçisi nişanını aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
2
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
3
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
4
ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi
5
22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları
6
Trump'ın Otomatik Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Düzenlemesi Dava Edildi
7
İzmir'deki Feci Kaza: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı