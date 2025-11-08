Prof. Dr. Bülent Oktay: Organ Bağışı Seferberliği İlan Edilmeli

Organ nakli ve bağışı gündemin yalnızca bir haftasına sıkışmamalıdır. Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, organ bağışlarının artırılması için ülke çapında bir seferberlik çağrısı yaptı.

Organ bağışında mevcut tablo ve sorunlar

Prof. Dr. Oktay, organ tedarikinin iki kaynağı olduğunu belirterek sağlık ekiplerinin ve vatandaşların sorumluluklarına dikkat çekti. Türkiye’de organ nakli operasyonlarının kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Oktay, ancak bağış oranlarının yetersiz olduğunu söyledi: "Her 100 naklin 85’i canlıdan, sadece 15’i kadavradan yapılıyor." Bu dengenin tersine çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Oktay, bağışların artırılmasında en büyük engelin vefat eden kişinin bağış konusundaki durumu hakkında yakınlarının bilgi sahibi olmaması olduğunu belirtti: "Kişi vefat etmeden önce aile veya çevresiyle hiçbir şekilde bu konuyu konuşmadığından vefat durumunda, aile ölen yakınının ne düşündüğünü bilmediği için organ bağışı konusunda karar veremiyor."

E-devlet ile bağış kolaylığı ve bilinçlendirme çağrısı

Organ bağışının kolaylaştırılması için dijital imkanlara işaret eden Oktay, "E-devlet üzerinden organ bağışı yapabilirsiniz" diyerek uygulama üzerinden yapılan bağışların dijital olarak saklandığını ve ölüm sonrası uygun koşullarda bağış talebini belgelediğini anlattı. Ayrıca, bağış yapanların bunu ailelerine ve çevrelerine bildirmelerinin önemini vurguladı: "Organ bağışı yaptığınızı ailenize ve çevrenize söyleyin."

Toplumsal seferberlik gerekiyor

Oktay, kadavradan organ bağışı oranlarının artırılması için toplumun tüm kesimlerinde eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini söyledi. Okullar, camiler, kışlalar, kahvehaneler, sivil toplum kuruluşları gibi alanlarda konunun sürekli gündemde tutulmasının önemine dikkat çekti. Bursa örneğinde pandemi sonrası düşüş yaşansa da bu yıl yeniden yükseliş olduğunu belirten Oktay, kalıcı başarı için genel bir seferberlik çağrısı yaptı ve sözlerini şöyle bitirdi: "Organlarımız toprağın altında yok olup gidiyor."

