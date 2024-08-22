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Prof. Dr. Ceyhan'a Suç Duyurusu: M Çiçeği Virüsü Üzerine Tartışmalar

Tüketiciler Birliği, Prof. Dr. Ceyhan hakkında M çiçeği virüsüyle ilgili açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:39
Prof. Dr. Ceyhan'a Suç Duyurusu: M Çiçeği Virüsü Üzerine Tartışmalar

Prof. Dr. Ceyhan Hakkında Suç Duyurusu

Tüketiciler Birliği, M çiçeği (mpox) virüsü hakkında yaptığı açıklamalarından dolayı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a karşı Kayseri’de resmi olarak suç duyurusunda bulundu.

Açıklamalar Üzerine Tepkiler

Birlik Genel Başkanı Mahmut Şahin, Kayseri Adliyesi önünde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, çeşitli televizyon programlarında bazı uzmanların, maymun çiçeği virüsü ile ilgili korkutucu açıklamalar yaptığını öne sürdü.

İddialar ve Gerekçeler

Şahin, "Mehmet Ceyhan, geçtğimiz günlerde 'eninde sonunda maymun çiçeği aşısı yapılacak' ifadelerini kullandı. Bu durum, halkta paniğe yol açmak için bilinçli bir şekilde yapılıyor. Aşı yapılmadığı gerekçesiyle pandemi ilan ediliyor. Bu doğru değil. Bu nedenle halkı yanıltmak suçlamasıyla Ceyhan hakkında adli işlem başlattık,” dedi.

Birlik Üyelerinin Desteği

Şahin, açıklamalarını destekleyen birlik üyeleri ile birlikte yargı sürecine de ilerleyeceklerini ifade etti. "Bu, halkı yanlış bilgilendirmekle ilgili basit bir konu değil. İnsanları bu şekilde korkutamazsınız," şeklinde konuştu.

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili...

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili...

Tüketiciler Birliği, katıldığı çeşitli televizyon programlarında, M çiçeği (mpox) virüsüyle ilgili açıklamaları sebebiyle Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında Kayseri'de suç duyurusunda bulundu.

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