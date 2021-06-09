Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir, uzmanlık alanı ne? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli?

Derya Unutmaz Kimdir?

Prof. Dr. Derya Unutmaz geçtiğimiz günlerdee karşı kullanılan ilaçlar hakkında paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda umut dolu açıklamalarda bulunan immünoloji uzmanı Derya Unutmaz koronavirüsü Lego parçalarına benzetti. Prof. Dr. Derya Unutmaz açıklamasında virüsün Lego parçaları gibi ayarlanmış yapısı çözüldü bu sayede virüsü etkisiz hale getirebilecek potansiyel ilaçlar bulundu paylaşımını yaptı. Ünlü immünoloji uzmanının yaptığı paylaşım sonrası Derya Unutmaz’ın hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı.

Prof. Dr. Derya Unutmaz 1991 yılında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra eğitimine İsviçre’de devam eden ünlü doktor, Novartis’te bağışıklık üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonra çalışmalarına İtalya’da devam eden doktor Chiron’un İmmünoloji Araştırma Enstitüsünde 1996 yılına kadar birçok çalışmada bulunmuştur. 1996-1999 yılları arasında New York Howard Hughes Medical and Skirball Enstitüsünde çalışmasına davam eden Derya Unutmaz 22 binde fazla yazında atıf almıştır. En son ise 2014 yılından bu yana çalışmalar yürüttüğü Amerika’da 1600 den fazla kişinin yer aldığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak araştırmalarına devam etmektedir.