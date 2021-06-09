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Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir, uzmanlık alanı ne? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli?

Koronavirüse karşı her geçen gün uzmanlar tarafından birçok ilaç geliştiriliyor. Virüse karşı kullanılacak ilaçlar konusunda paylaşımda bulunan ünlü immünoloji uzmanı Derya Unutmaz umut verici açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüsü Lego parçalarına benzeten Derya Unutmaz sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından,Derya Unutmaz kimdir, uzmanlık alanı nedir? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli? gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. İşte, Prof. Dr. Derya Unutmaz hakkında merak edilen soruların cevabı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 00:48
Prof. Dr. Derya Unutmaz kimdir, uzmanlık alanı ne? Derya Unutmaz kaç yaşında, nereli?
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Prof. Dr. Derya Unutmaz geçtiğimiz günlerde koronavirüse karşı kullanılan ilaçlar hakkında paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda umut dolu açıklamalarda bulunan immünoloji uzmanı Derya Unutmaz koronavirüsü Lego parçalarına benzetti. Prof. Dr. Derya Unutmaz açıklamasında virüsün Lego parçaları gibi ayarlanmış yapısı çözüldü bu sayede virüsü etkisiz hale getirebilecek potansiyel ilaçlar bulundu paylaşımını yaptı.  Ünlü immünoloji uzmanının yaptığı paylaşım sonrası Derya Unutmaz’ın hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı.

Derya Unutmaz Kimdir?

Prof. Dr. Derya Unutmaz 1991 yılında Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra eğitimine İsviçre’de devam eden ünlü doktor, Novartis’te bağışıklık üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Daha sonra çalışmalarına İtalya’da devam eden doktor Chiron’un İmmünoloji Araştırma Enstitüsünde 1996 yılına kadar birçok çalışmada bulunmuştur. 1996-1999 yılları arasında New York Howard Hughes Medical and Skirball Enstitüsünde çalışmasına davam eden Derya Unutmaz 22 binde fazla yazında atıf almıştır. En son ise 2014 yılından bu yana çalışmalar yürüttüğü Amerika’da 1600 den fazla kişinin yer aldığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak araştırmalarına devam etmektedir.


Son Güncelleme: 09.06.2021 00:48
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