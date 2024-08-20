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Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:01
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın Cenaze Töreni

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen bir cenaze töreni ile anıldı. Törene katılanlar arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürdoğan'ın eşi Afra Gürdoğan, kızları Beyza Gürdoğan, Selva Gürdoğan Thomsen ve Serra Kargılı yer aldı.

Gürdoğan'a Son Görev

Cenaze namazı sonrası, Gürdoğan'ın tabutuna TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yakınları omuz verdi. Naaşı, toprağa verilmek üzere Eskişehir'e getirildi. Gürdoğan, bugün Eskişehir'deki Yunus Emre Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.

Katılımcıların Düşünceleri

Cenaze töreninde konuşma yapan Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Yıldırım, Gürdoğan'ın medeniyete yaptığı katkılara değinerek, "Nazif hocamız, hep güzellikleri ortaya çıkarmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Gürdoğan'ın yaşlılığına rağmen güncel olayları yakından takip ettiğini ve gençlerin önünü açmak için çalıştığını belirtti.

Gürdoğan'ın Eserleri ve Kalıcılığı

Şair Recep Garip, Gürdoğan ile 40 yılı aşkın bir dostluklarının olduğunu ve onun bu dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Garip, Gürdoğan'ın kültürel değerlere dikkati çeken bir rehber olduğunu ifade etti. "En kalıcı olan, gönülden dostu olanlardır" diyen Garip, Gürdoğan'ın eserlerinin gelecekte daha çok konuşulacağını söyledi.

Cenaze törenine katılan birçok kişi, Gürdoğan'ın edebiyat dünyasında bıraktığı izlerin ve eserlerinin gelecek nesillere yol göstereceğini belirtti.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr....

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

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