Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın Cenaze Töreni

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren tanınmış yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürdoğan'ın eşi Afra Gürdoğan ve ailesinin diğer üyeleri katıldı.

Törene ayrıca AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak gibi birçok önemli isim ve edebiyat dünyasından pek çok kişi de katıldı.

Unutulmaz Bir İnsandı

Törende söz alan Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Yıldırım, Nazif Gürdoğan'ın medeniyete olan katkılarının unutulmayacağını belirtti. Yıldırım, "Nazif hocamız hep güzellikleri ortaya çıkarmaya çalıştı," dedi.

Şair Recep Garip ise Gürdoğan ile 40 yıldan fazla süredir tanıştıklarını belirterek, onun yazın ve kültür dünyasına katkı sağladığını dile getirdi. "Nazif Gürdoğan'ın eserleri ile her zaman yaşayacak," dedi.

Cenaze Defni

Prof. Dr. Gürdoğan'ın cenazesi, Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi'ndeki Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazı sonrası, Gürdoğan'ın tabutuna TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer katılımcılar omuz verdi.

Cenaze törenine eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum gibi isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde defnedildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı.