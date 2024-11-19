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Prof. Dr. Fuat Sezgin, Tahran'da 100. Doğum Yılıyla Anıldı

Türk bilim insanı Fuat Sezgin, doğumunun 100. yılında Tahran'da düzenlenen etkinlikte anıldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 20:19
Prof. Dr. Fuat Sezgin, Tahran'da 100. Doğum Yılıyla Anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 100. Yılı Tahran’da Kutlandı

İslam tarihi ve bilim alanında önemli çalışmalarıyla tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin, doğumunun 100. yılı dolayısıyla İran'ın başkenti Tahran'da anıldı.

Tarihî Konferans Düzenlendi

Sezgin’in anısına Ulusal Müze ve Yunus Emre Vakfı iş birliğiyle, Türkiye ve İran İlmi Münasebetleri konferansı düzenlendi. Etkinlik, İran Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Konferansa Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Ulusal Müze Başkan Yardımcısı Omid Kemalvend, Türkiye ve İran'dan birçok sanatçı ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Kırlangıç, Fuat Sezgin’in yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için değerli bir bilim insanı olduğuna dikkat çekti. Sezgin’in İslam dünyasıyla olan katkılarına vurgu yaptı.

Omid Kemalvend ise Fuat Sezgin’i, dünyanın en önemli araştırmacı ve tarihçilerinden biri olarak tanımladı. Türkiye ve İran’ın, birbirlerinin kültür ve edebiyatından faydalandığına dikkat çeken Kemalvend, bu kültürel etkileşimin iki ülke ilişkilerindeki önemine değindi. Ayrıca, Fuat Sezgin’in bu ilişkilerin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türk bilim insanı...

İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen programda anıldı. Prof. Dr. Sezgin'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle Ulusal Müze ve Yunus Emre Vakfı tarafından Türkiye ve İran İlmi Münasebetleri konferansı düzenlendi. İran Ulusal Müzesi'nde düzenlenen konferansa Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta), Ulusal Müze Başkan Yardımcısı Omid Kemalvend, Türkiye ve İran'dan sanatçılar ile davetliler katıldı.

İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türk bilim insanı...

İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen programda anıldı. Prof. Dr. Sezgin'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle Ulusal Müze ve Yunus Emre Vakfı tarafından Türkiye ve İran İlmi Münasebetleri konferansı düzenlendi. İran Ulusal Müzesi'nde düzenlenen konferansa Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (fotoğrafta), Ulusal Müze Başkan Yardımcısı Omid Kemalvend, Türkiye ve İran'dan sanatçılar ile davetliler katıldı.

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