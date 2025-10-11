Prof. Dr. Hasan Doğan 22. Ankara Kitap Fuarı'nda İmza Günü

Prof. Dr. Hasan Doğan, 22. Ankara Kitap Fuarı'nda Kadim Yayınları standında kitaplarını imzaladı ve okurlarla sohbet etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:39
ATO Congresium'da okurlarla buluştu

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Prof. Dr. Hasan Doğan, 22. Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Doğan, Kadim Yayınları standında eserlerini imzalayıp ziyaretçilerle sohbet etti.

Doğan, fuarın Ankara için büyük bir kültürel zenginlik taşıdığını vurguladı ve kitap fuarlarının yalnızca satış mekanı olmadığını, kültürel etkileşimin ve düşünce alışverişinin yoğunlaştığı alanlar olduğunu belirtti. Bu yıl özellikle "İslam ve İftira" adlı kitabını imzaladıklarını kaydetti.

Doğan, eserlerinin kaynaklarına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yeni bir kitap değil, bu kitap 2018'de Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmıştı, baskısı tükendi. Arkadaşlarımız güncellenmiş halini tekrar okurlarımızın beğenisine takdim ettiler. Buradaki diğer kitapların çoğu da eski yıllara ait aslında. 'İslam ve Savaş' kitabı 1999'daki bir tez çalışması. 'İslam ve Barış' kitabı 2002 tarihli. 'İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme Teknolojisi' kitabı, kripto paralarla ilgili çalışmam, 2018'de Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde yayımlanmıştı. Tabii yoğun çalışmalar içerisinde açıkçası bu tür faaliyetler gerçekleştirmek biraz dinlendirici oluyor. Fuarlar vesilesiyle de hem göremediğimiz dostlarımızı hem okurlarımızı görme imkanı elde ediyoruz. Gösterilen ilgi için müteşekkiriz."

Bir gazetecinin, "İslam ve İftira" kitabının içeriğine ilişkin sorusuna Doğan şu yanıtı verdi:

"İslam, iftira konusuna çok özel bir anlam yüklemiş. Özellikle de iffete yönelen kazf özel anlamlı iftira suçunu başka bir şekilde mütalaa etmiş. Kur'an-ı Kerim'de çok az sayıda suçun cezası net olarak belirlenmiştir. Bir erkeğin veya bir kadının iffetine yönelen iftira hususunda çok çarpıcı ayetler var. Buradan hukuki, ahlaki ilkeler çıkartıyoruz. Bunun hem teknik konularına değinmeye çalıştık. Baş kısmında da iftiranın gerçekten düşünce anlamında ne kadar yıpratıcı, insanları, toplumu tüketici bir kavram olduğunu ele almaya gayret ettik. Dikkat edilirse dipnot kısmı biraz fazla. Aslında dediğim gibi bir doktora çalışması. İnşallah istifade edilir."

İmza günü, yoğun ilgi altında geçti; Doğan, etkinlik boyunca okurlarıyla sohbet ederek eserleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

