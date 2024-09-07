Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Deprem Analizi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Deprem Açıklamaları

Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylülü Üniversitesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 6 Şubat 2023'teki depremlerin artçıları arasında kabul edilebileceğini belirtti.

Narlı Fayının Durumu

Prof. Dr. Sözbilir, yaptığı değerlendirmede, depremin saat 09.31'de meydana geldiğini ve dış merkezinin 6 Şubat depreminin ilk kırılma noktasına yakın bir yerde olduğunu ifade etti. Narlı Fayı'nın güney kesiminde henüz tam bir kırılmanın gerçekleşmediğini vurguladı.

Fayların Uzunluğu ve Dağılımı

Ölüdeniz Fayı'nın uzandığı bölgeler üzerinde bilgi veren Sözbilir, bu fay hatlarının Türkiye'nin güney bölgelerine kadar uzandığını ve Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkeleri kapsadığını belirtti. Fayların toplam uzunluğu 1000 kilometreyi bulabilmektedir.

Geçmiş Gözlemler ve Gelecek Beklentiler

Narlı Fayı'nda yapılan hendek çalışmalarıyla elde edilen gözlemleri hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, 6 Şubat depreminde kuzey kesimin kırıldığını, güney kısmındaki kırılmanın ise yeni yaşanan depremle birlikte gerçekleştiğini kaydetti. Gelecekte, kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru ilerlemesi bekleniyor.

Veri Toplama ve İleriye Dönük Çalışmalar

Son olarak, Profesör Sözbilir, daha sağlıklı veri elde etmek amacıyla önümüzdeki hafta Hacıpaşa ve Yesemek faylarını yerinde inceleme gerçekleştireceklerini duyurdu.