Prof. Dr. Ian Hodder Çatalhöyük Deneyimlerini Konya'da Paylaştı

Konya'daki 'Konya Turizmine İz Bırakanlar' buluşmasında Prof. Dr. Ian Hodder, Çatalhöyük kazı deneyimlerini ve Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'ni anlattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:39
Prof. Dr. Ian Hodder Çatalhöyük Deneyimlerini Konya'da Paylaştı

Konya Turizmine İz Bırakanlar buluşmasına Prof. Dr. Ian Hodder konuk oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ve SKAL International Konya iş birliğiyle düzenlenen "Konya Turizmine İz Bırakanlar" temalı Turizm Buluşmaları'nın üçüncüsünde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ün kazılarını 25 yıl yöneten İngiliz arkeolog Prof. Dr. Ian Hodder konuşmacı olarak yer aldı.

Program, Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat salonunda turizm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. SKAL International Konya Şube Başkanı Fatih İşkin, Çatalhöyük'ü "Konya'nın parlayan yıldızı" olarak nitelendirerek, son dönemde yapılan tanıtım faaliyetleri ve fuar katılımlarına dikkat çekti ve Hodder'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bilgiç programda, Çatalhöyük'ün son dönemde Konya için daha da önem kazandığını vurguladı ve şunları söyledi: "Biz de destinasyon pazarlamasında ana noktaya Çatalhöyük'ü aldık. 2026'da da Konya'nın ana marka değerini Çatalhöyük olarak ön plana çıkarmaya gayret edeceğiz. İş birliğinden dolayı SKAL'a çok teşekkür ediyorum."

Prof. Dr. Ian Hodder konuşmasına Türkçe başlayarak Konya'ya duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hodder, 25 yıllık kazı deneyimini aktarırken çalışmanın temel hedeflerinden birinin altyapı oluşturmak ve Konya turizmini geliştirmeye katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Ayrıca, yakın zamanda açılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nden övgüyle söz ederek merkezin "son model ve modern bir sergi" için iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Çatalhöyük'ün yaklaşık 10 bin yıllık geçmişine ve kazıların tarihçesine değinen Hodder, Çatalhöyük halkının sanat alanında ileri bir toplum olduğunu vurguladı ve çalışmalara destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Turizm Buluşmaları, önümüzdeki dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.

