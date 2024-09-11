Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde Dinleyicilerle Buluştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde katılımcılarla bir araya geldi. Programda, Şebnem Yiğit moderatörlüğünde "Türkiye'nin İlk Belediyesi: 6. Daire" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Beyoğlu Belediyesi Başkanı'nın Açılış Konuşması

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, açılışta yaptığı konuşmada, Beyoğlu'nun adeta bir açık hava müzesi gibi olduğunu belirtti: "Beyoğlu'nda her meydanın bir hatırası, her binanın bir kimliği var. 1857 yılında kurularak Türkiye'nin ilk modern belediyesi unvanını kazanan bu bina da bizim için büyük bir miras."

Ortaylı'nın Görüşleri

Prof. Dr. Ortaylı, tarihi yapıların korunmasının önemini vurgulayarak, "Beyoğlu, nostaljik ve estetik güzellikleri barındıran bir yer olmaya devam ediyor," dedi. 6. Dairenin tarihi ile ilgili bilgiler paylaşan Ortaylı, "İstanbul'un nüfusu birden bire artmıştı ve 6. Daire, bu duruma istinaden teşkil edilip adlandırıldı. Paris'teki 6. Bölge'yle bu isim benzerliği var." şeklinde ifade etti.

Yerel Kültür ve Tarih

Ortaylı, Beyoğlu'nun farklı tarihi dokusunu ağırlıklı olarak İtalyan ustaların inşa ettiğini belirtti. Ayrıca, Beyoğlu Tüneli'nin Avrupa'nın ilk metrosu olduğunu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk modern belediye binası olarak bu yapının önemini vurguladı. "Burada yer alan yapıların hiçbirinin buna benzer bir manaya sahip olmadığını düşünüyorum," dedi.

Etkinlikler ve Slogan

Etkinlikler, "Beyoğlu'nun Mirasını Yeniden Keşfe Çıkıyoruz" sloganıyla 16 Eylül'e kadar devam edecek. Bu kapsamda, kültürel merkezlerden kitapevlerine, konsolosluklardan müzelere kadar 80'e yakın ücretsiz etkinlik yer alacak.

Program boyunca Ortaylı, dinleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı (ortada), Beyoğlu Belediyesince düzenlenen Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde dinleyicilerle bir araya geldi.