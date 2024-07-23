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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İstanbul'da Konuştu

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve tarihi önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:59
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İstanbul'da Konuştu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Etkinliğine Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, İBB Miras ve İBB Kültür'ün destekleriyle "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi" başlığı altında bir seminer gerçekleştirildi.

Müze Gazhane'de Gerçekleşen Etkinlik

Müze Gazhane'deki "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında İBB Koleksiyonu" sergisi ile eş zamanlı düzenlenen etkinlikte, Namık Sinan Turan moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihsel bir konuşma yaptı.

Kıbrıs Adası'nın Tarihsel Önemi

Ortaylı, Kıbrıs adasının tarih boyunca çeşitli ulusların etkisi altında kalmış önemli bir stratejik konumda olduğunu dile getirerek, "Osmanlı döneminde II. Selim tarafından fethedilen Kıbrıs, İngiliz işgali öncesinde Türk yönetiminde kalmıştır," şeklinde belirtti.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Değeri

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nı bir mucize olarak nitelendiren Ortaylı, bu harekatın, yüzlerce insanı zulümden kurtardığını vurguladı. Ayrıca, harekatın gerçekleştirildiği dönemde Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin oldukça etkili olduğunu ifade etti.

Katılımcıların Soruları ve Değerlendirmeler

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Ortaylı katılımcıların sorularını yanıtlayarak Kıbrıs Barış Harekatı'na ve güncel konulara dair görüşlerini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla "Kıbrıs Barış...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi" etkinliği düzenlendi. Müze Gazhane'deki "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında İBB Koleksiyonu" sergisi kapsamında gerçekleştirilen ve Namık Sinan Turan'ın yönettiği söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı (sağda) konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla "Kıbrıs Barış...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi" etkinliği düzenlendi. Müze Gazhane'deki "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında İBB Koleksiyonu" sergisi kapsamında gerçekleştirilen ve Namık Sinan Turan'ın yönettiği söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı (sağda) konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla "Kıbrıs Barış...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İBB Miras ve İBB Kültür'ün katkılarıyla "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: İlber Ortaylı ile Kıbrıs Tarihi" etkinliği düzenlendi. Müze Gazhane'deki "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında İBB Koleksiyonu" sergisi kapsamında gerçekleştirilen ve Namık Sinan Turan'ın yönettiği söyleşide, Prof. Dr. İlber Ortaylı (sağda) konuşma yaptı.

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