Prof. Dr. Mücteba İlgürel Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in Cenazesi Balıkesir'de Defnedildi

İstanbul’da, tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Prof. Dr. Mücteba İlgürel, Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi olarak tanınan bir akademisyendi. Cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün kurucusu olan İlgürel için Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. İlgürel’in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Hayatına Dair Bilgiler

Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 9 Eylül 1939'da Balıkesir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim aldıktan sonra 1965 yılında asistan olarak üniversitede çalışmaya başladı. 1970 yılında doktora tezini tamamlayarak akademik kariyerine önemli bir başlangıç yaptı. 1976'da Abaza Hasan Paşa İsyanı konulu teziyle doçentlik unvanını elde etti. 1982’de profesör unvanına yükselerek Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne kurucu bölüm başkanı olarak atandı.

Prof. Dr. İlgürel, birçok değerli tarihçinin yetişmesine katkıda bulunmuş, 50'ye yakın yüksek lisans ve doktora tezinde danışmanlık yapmıştır. Ayrıca, çeşitli makale ve bildiri kaleme alarak Osmanlı tarihine önemli katkılarda bulunmuştur.

İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in cenazesi, Balıkesir'de defnedildi. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu olan İlgürel için Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da, tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden 85 yaşındaki Türk Tarih Kurumu (TTK) Şeref Üyesi Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in cenazesi, Balıkesir'de defnedildi. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü kurucusu olan İlgürel için Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.