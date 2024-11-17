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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Prematüre Bebekler İçin Özel Etkinlik

Prematüre bebekler ve aileleri, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:44
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Prematüre Bebekler İçin Özel Etkinlik

Prematüre Bebekler İçin Unutulmaz Bir Etkinlik

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, prematüre bebekler ve aileleri için özel bir etkinlik düzenledi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Alp Ünkar, burada özellikle çok küçük prematüre bebeklerin bakımının yapıldığını vurguladı.

Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşan Ünkar, "Bebeklerimizin özellikle 3 ve 4. basamak yoğun bakımların olduğu hastanelerde tedavilerinin yapılması gerekiyor. Bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla mezun bebeklerimizin aileleriyle bir araya geldik." dedi.

Ailelerin Duygusal Anıları

Etkinlikte, 6 aylıkken prematüre doğan Uras Aybars'ın annesi Burcu Demirçapa Sarı, deneyimlerini paylaştı. Sarı, "Hamilelik sürecim normaldi, fakat her şey bir anda tersine döndü. Uras 6 aylıkken 650 gram doğdu ve hastanede yoğun bakımda zorlu 96 gün geçirdik. 3 defa ameliyat olduk, hâlâ yapılacak işlerimiz var." diyerek duygularını ifade etti.

Heyecan ve Mutluluk

Sarı, sözlerine devam ederek, "Zor bir süreçti ama çocuğumu kucağıma aldığımda her şey daha kolay geçiyor. Bugün anne ve oğul olarak ilk defa bir etkinliğe katıldık. Çok heyecanlıyım." şeklinde ifade etti. Etkinlik, hastane çalışanları ve aileler arasında sıcak anların yaşanmasına vesile oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde doğan prematüre...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde doğan prematüre bebekler ve aileleri düzenlenen etkinlikte hastane çalışanlarıyla bir araya geldi. Çocuklarıyla ilk defa bu tarz etkinliğe katılan aileler hastane çalışanlarına teşekkür edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde doğan prematüre...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde doğan prematüre bebekler ve aileleri düzenlenen etkinlikte hastane çalışanlarıyla bir araya geldi. Çocuklarıyla ilk defa bu tarz etkinliğe katılan aileler hastane çalışanlarına teşekkür edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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