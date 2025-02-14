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Prof. Dr. Naci Görür: Bursa Depreme Dirençli Olmalı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın depreme dirençli hale gelmesi için yerel yönetimlerin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:45
Prof. Dr. Naci Görür: Bursa Depreme Dirençli Olmalı

Prof. Dr. Naci Görür, Depreme Dirençli Bursa İçin Çağrıda Bulundu

Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Osmangazi Belediyesince düzenlenen "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programında, bu kenti deprem dirençli hale getirmek için yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

Yerel Yönetimlerin Rolü Önemli

Prof. Dr. Görür, Bursa'nın depreme dayanıklı bir şehir olabilmesi için yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle işbirliği yaparak çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasında, bilimsel yöntemlere ve zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu belirtti:

"Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir." dedi.

Deprem Gerçeği ve Yaşanan Kayıplar

Ülkemizde deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirten Görür, bu sorunun nesilden nesile aktarıldığını hatırlattı. Türkiye'nin 14 milyon yıldır depremler yaşadığını ve bu durumun devam edeceğini vurguladı:

"Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın. Depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız."

Başkan Aydın'dan Destek

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, yıllardır süregelen depremlerle mücadelede herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Konuşması sonrasında, Aydın, Prof. Dr. Görür'e bir plaket takdim etti.

Sergi ile Bilinçlendirme

Etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Osmangazi Belediyesince Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Osmangazi Belediyesince Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programına katıldı. Prof. Dr. Görür, programda Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi de ziyaret etti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Osmangazi Belediyesince Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Osmangazi Belediyesince Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi" programına katıldı. Prof. Dr. Görür, programda Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi de ziyaret etti.

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