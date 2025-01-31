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Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Dirençli Kentler Söyleşisinde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Prof. Dr. Naci Görür, deprem enerjisini ve Diyarbakır’ın risklerini vurgulayarak, halkı bilinçlendirmeye yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:50
Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Dirençli Kentler Söyleşisinde Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Prof. Dr. Naci Görür: Depremler Yüzlerce Atom Bombasına Denk Enerji Üretiyor

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubatta meydana gelen depremlerin, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji ürettiğini belirtti. "5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi," dedi.

Farkındalık ve Bilgilendirme Çabası

Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Deprem Dirençli Kentler söyleşisinde, deprem konusunda halkı bilgilendirmek için il il dolaştığını ifade etti. Diyarbakır'a doğru mesajı vermek için geldiğini vurgulayan Görür, deprem konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini kaydetti.

Bilim ve Teknoloji ile Deprem Tahmini

Görür, depremin olacağı ve nasıl bir etki yaratacağı konusunda bilgi sahibi olmanın mümkün olduğunu belirterek, "Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor," dedi.

Diyarbakır Hakkında Uyarılar

Özellikle Doğu Anadolu Fayının Diyarbakır için asıl tehlike arz eden fay olmadığını vurgulayan Görür, bu fayın Elazığ, Bingöl, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay üzerinden geçtiğini aktardı.

"Diyarbakır'la ilgisi yok. Ama titredikçe sizi de vuruyor. Komşunun zararını çekiyorsunuz," diyen Görür, daha tehlikeli olan Bitlis-Zagros Fay Hattına dikkat çekti. Bu fayın harekete geçmesi durumunda, Diyarbakır için büyük felaketlerin kapıda olduğunu belirtti.

Deprem Riski ve Önlemler

Görür, "Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmazsanız harekete geçince kesin zarar verir. 6 Şubat’ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin enerji açığa çıkarması gibidir," diyerek şehrin deprem dirençliliğinin artırılmasının önemini vurguladı.

Son olarak, "Diyarbakır’da deprem olacak, kentin içinde olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur," uyarısında bulundu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisine katılarak konuşma yaptı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisine katılarak konuşma yaptı.

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