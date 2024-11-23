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Prof. Dr. Naci Görür'e 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' Verildi

Prof. Dr. Naci Görür, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:31
Prof. Dr. Naci Görür'e 'Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü' Verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-İş Antalya Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e "Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü" takdim etti.

Törenin Detayları

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, törende yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Büyük Başarılar ve Onur

Acar, eğitim alanında önemli katkılarda bulunan kişilere 16 yıldır "Başöğretmen Ödülü" verdiklerini belirtti. Bu yıl, Başöğretmen unvanının verilmesinin 96. yılı anısına bu ödülün, cumhuriyet değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla halka güven veren akademisyen Prof. Dr. Naci Görür'e verilmesinden duyduğu onuru dile getirdi.

Prof. Dr. Görür'ün Düşünceleri

Prof. Dr. Naci Görür, bu anlamlı ödülü almakla büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Türk milleti ve öğretmenler olarak başöğretmenimizin bizlere gösterdiği yoldan kuşku duymadan hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Bu, hayatımın en önemli felsefesi olmuştur," dedi.

Deprem Uyarıları

Antalya'da potansiyel depremlere karşı da önemli uyarılarda bulunan Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var ve bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya, depreme dirençli bir kent olmalıdır," şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Programa, emekli öğretmenler, sendika üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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