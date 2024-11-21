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Prof. Dr. Neve Gordon'dan Almanya'ya Tehditkar Eleştiri: Soykırımlara Ortak Olmayın

İsrailli akademisyen Prof. Dr. Neve Gordon, Almanya'nın İsrail'e sunduğu destek için suçluluk duygusundan kaynaklanan bir rota kaybı yaşadığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:08
Prof. Dr. Neve Gordon'dan Almanya'ya Tehditkar Eleştiri: Soykırımlara Ortak Olmayın

Almanya, Suçluluk Duygusuyla Yönünü Kaybetti

Prof. Dr. Neve Gordon, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi halkına yönelik gerçekleştirdiği soykırımın etkisiyle kaybettiği yönünü sorguladı. Gordon, "Alman hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi halkına karşı gerçekleştirilen korkunç soykırımın suçluluk duygusundan ötürü yönünü kaybetti" ifadelerini kullandı.

Alman Hükümetine Çağrı İçeren Mektup

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Gordon, bilim insanları tarafından imzalanan açık mektubun, Alman hükümetine Filistinlilerin yaşamına destek vermek yerine bu durumu sona erdirmesi gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

Uluslararası İnsan Hakları ve Hukukun Temel İlkeleri

Gordon, "Hukukun temel ilkelerine, sivillerin ve sivil yapıların korunmasına dair prensiplere karşı kayıtsızlık var" olarak nitelendirdiği duruma dikkat çekti. Gazze'de ölen sivillerin sayısının 18 bini çocuk olmak üzere binlerce olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Eleştirileri Kriminalize Etmesi

Almanya'nın, İsrail'i eleştirenleri kriminalize ettiğini savunan Gordon, bu tutumun, Holokost sonrası 'Bir Daha Asla' ilkesine ters düştüğünü belirtti. Gordon, "Alman hükümeti, İkinci Dünya Savaşı sonrası bu ilkeye bağlı olsa da, fiilen buna aykırı bir destek sağlıyor" dedi.

Baskı ve Değişim Gerekliliği

Gordon, Alman hükümetinin yönünü değiştirmesi gerektiğinin altını çizerken, "Almanya, ilgili yasal yükümlülükleri gözden geçirerek, silah ticareti ile ilgili düzenlemeleri dikkate almalı" önerisini sundu.

Almanya'nın Suç Ortaklığına Son Vermesi

Prof. Dr. Gordon, mektubun Alman hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak için bir araç olabileceğine inanıyor. "Alman hükümeti, Filistinlilere yönelik desteklerini kısıtlamalı ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi için gerekli baskıyı yapmalıdır" dedi.

Sonuç: Antisemitizm Tanımları ve Eleştiriler

Son olarak, Alman hükümetinin eleştirileri antisemitizme çevirme eğiliminde olması gerektiğini ifade eden Gordon, "Bu yaklaşım, sorunların çözümüne değil, daha büyük sorunlara neden olacak" diye konuştu.

Dünya genelindeki akademisyenler ise, Almanya'nın bu konuda geri adım atmasını talep ediyor ve destekledikleri açık mektupta, "Alman hükümeti, bir yılı aşkın süredir İsrail'e sağladığı destekle aktif katılım gösteriyor" diyerek durumu eleştiriyor.

Alman hükümetine 27 Ekim'de yollanan ikinci mektupta ise, "Bunun sonlanması ve insanlığa ihanetten kaçınması için somut adımlar atılması gereklidir" denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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