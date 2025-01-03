Prof. Dr. Ömer Özkan, Tıp Öğrencileri ile Tecrübelerini Paylaştı

Prof. Dr. Ömer Özkan Tıp Öğrencileri ile Buluştu

Dünyanın ilk rahim naklini gerçekleştiren ve Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerine imza atan Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen "Efsane Hocadan Efsane Tüyolar" söyleşisine katıldı. Burada, tıp fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin Sorularını Yanıtlama İmkanı

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Özkan, öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Öğrencilerin tıp ve cerrahi alanındaki sorularını yanıtlayarak, önemli bilgiler aktardı.

Yurt Dışında Deneyim Önerisi

Yurt dışı çalışmalarının önemine dikkat çeken Özkan, öğrencilere Türkiye'ye geri dönmeleri şartıyla yurt dışı deneyimi yaşamalarını önerdi. Kendi kariyerinden örnekler vererek, bu deneyimlerin edinecekleri bilgi ve becerileri artıracağını vurguladı.

Ameliyatların Duygusal Anlamı

Özkan, hayatına dokunduğu birçok hastanın ameliyat sonrasındaki mutluluğunu görmekten büyük sevinç duyduğunu belirtti. Ameliyat sonrası ailelerin yüzlerindeki sevinci hissetmenin, bir cerrah için son derece özel bir duygu olduğunu ifade etti.

Tavsiyeler ve Başarı İçin İpuçları

Öğrencilere işlerini en iyi şekilde yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Özkan, mesleki alanda başarı için çalışmanın ve sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti.