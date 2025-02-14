Prof. Dr. Ömer Özkan, TÜBA Şeref Üyesi Olmayı Başardı

Prof. Dr. Ömer Özkan, TÜBA Şeref Üyesi Seçildi

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) Şeref Üyesi olarak seçildi. Bu unvan, akademik camiada büyük bir onur olarak kabul ediliyor.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özkan, Türkiye'nin sağlık alanındaki öncü isimlerinden biri olarak pek çok başarıya imza atmıştır. Kendisi, 2011 Sağlık Bakanlığı Yılın Doktoru Ödülü, 2023 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü ve 2023 100. Yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü gibi önemli ödüllerin sahibi olmuştur. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi'nden TÜBA Şeref Üyesi seçilen ilk akademisyen olma özelliği taşıyor.

Dünya Çapında Başarılar

Prof. Dr. Özkan, dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk yüz ile çift kol nakli gibi önemli prosedürlerin gerçekleştirilmesinde öncülük etmiştir. Bu başarıları ile hem ulusal hem uluslararası düzeyde sağlık alanına önemli katkılarda bulunmuştur.

Prof. Dr. Özkan'ın akademik kariyeri, sağlık bilimine yaptığı katkılar ve yenilikçi çalışmaları ile ışıldamaya devam ediyor.