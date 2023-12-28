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Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu hafta yola çıkacaklar dikkat!

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu hafta yola çıkacaklar dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu’nda 10 kişinin ölümüne neden olan kazadan sonra Kahramanmaraş’ta da korkunç bir kaza yaşandı. Prof. Dr. Orhan Şen sisli havanın pazar gününe kadar süreceğini söyleyerek 'Önümüzdeki 3 gün gece trafiğe çıkmayın' uyarısında bulundu.