Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu hafta yola çıkacaklar dikkat!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 10 kişinin ölümüne neden olan kazadan sonra Kahramanmaraş’ta da korkunç bir kaza yaşandı. Prof. Dr. Orhan Şen sisli havanın pazar gününe kadar süreceğini söyleyerek 'Önümüzdeki 3 gün gece trafiğe çıkmayın' uyarısında bulundu.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda sis nedeniyle 10 kişi ölü, 59 kişi yaralı bırakan kaza şok etti. Sabah saatlerinde gerçekleşen korkunç kazanın ardından Kahramanmaraş’ta da 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza meydana geldi. Göksun ilçesinde yaşanan kazalarda 15 kişi yaralandı.
Yaşanan bu olayın ardından Orhan Şen sürücüleri uyardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla havanın sisli olması durumunda ulaşımın riskli olabileceğini vurguladı. Sisin aracın kayma olasılığını artırdığı ve takip mesafesini düşürdüğünü belirten Şen sürücüleri özellikle önümüzdeki 3 gün için uyardı. Sisin pazar gününe kadar etkili olacağını belirten Şen yola çıkacak sürücülere özellikle dikkatli olun uyarısında bulundu.