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Prof. Dr. Özcan Erel Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversitenin projeleri ve hedefleri hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:13
Prof. Dr. Özcan Erel Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Prof. Dr. Özcan Erel'den ÇAKÜ'ye Ziyaret

TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Erel, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni (ÇAKÜ) ziyaret etti. Erel, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile bir araya gelerek, üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İnovasyon ve İşbirliği Vurgusu

Rektör Çiftçi, yaptığı açıklamada, ÇAKÜ'nün inovasyon, AR-GE ve yenilikçilik alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Aynı zamanda akademi, kamu ve sanayi iş birliğini güçlendirerek nitelikli iş gücü ve istihdam fırsatları sunma hedefinde olduklarını ifade etti. ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi

Çiftçi, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde kurulan ÇAKÜ Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla araştırmacılara rehberlik ettiklerini vurguladı. Ayrıca, bölgesel kalkınma projeleri için etkin ve sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini aktardı.

Derin Bilgi ve Proje Üretimi

Prof. Dr. Erel, herhangi bir alanda özgün sonuçlara ulaşmanın ancak o alanda derin bir bilgi birikimiyle mümkün olduğunu belirtti. Projelerin Türkiye’ye katma değer sağlaması ve yeni istihdam alanları yaratmasının önemli olduğunu söyledi.

ÇAKÜ'nün insan odaklı misyonu ve başarıları ile gelişen araştırma faaliyetlerinin takdir topladığını ifade eden Erel, eğitim diplomasi ve sağlık alanındaki başarılarıyla ÇAKÜ'nün uluslararası alanda farkındalık oluşturduğunu da dile getirdi.

Erel’den Tebrik

Prof. Dr. Özcan Erel, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve ekibini bu önemli başarıları için tebrik etti.

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