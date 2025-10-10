Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üreme Tıbbında Dünyanın İlk 10 Kadın Bilim İnsanı Arasında

Rahim nakli ve tüp bebek çalışmalarındaki öncülüğüyle uluslararası tanınırlık

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakli ve üreme bilimi alanında dünyanın önde gelen 10 kadın bilim insanı arasında gösterildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü (Emerita) Dr. Catherine Racowsky, 5. Uluslararası Rahim Nakli Kongresi'nde, rahim nakli ve tüp bebek alanlarında çığır açan kadın bilim insanlarını açıkladı.

Racowsky, konuşmasında Akdeniz Üniversitesi'nin bu alandaki öncü çalışmalarını vurgulayarak Özkan'ı öncü kadınlar arasına aldı.

Racowsky, kadınların araştırmacı kimlikleriyle bilimi ileri taşıdığını belirterek, bilimin ilerlemesinde kadınların cesaretinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Özkan, hem dünyada kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren cerrah olarak hem de kadın bilim insanlarının tıpta kurucu rolünü temsil eden bir isim olarak dikkat çekti.

