Prof. Dr. Özsoy: Genetik Bilim, İnsanlarda 'Irk' Kavramının Yokluğunu Ortaya Koyuyor

Genetik Bilim İle Irk Kavramı Üzerine Yeni Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, genetik biliminin insanda biyolojik anlamda "ırk" kavramının var olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Özsoy, "Dünyanın neresine giderseniz gidin, herhangi bir insan toplumunda, insan türünün genetik zenginliğinin yaklaşık %90'ına rastlayabilirsiniz. Bu bulgular, daha sonra tek gen düzeyinde ve genom düzeyinde yapılan çalışmalarla defalarca doğrulandı. Tüm bu veriler, insanları genetik olarak keskin çizgilerle ayırmanın imkansız olduğunu gösteriyor," dedi.

İdeolojik Temeller ve Tarihsel Gelişim

Özsoy, ırk kavramının biyolojik değil, ideolojik ve siyasal bir temele dayandığını vurgularken, bu kavramın günümüzde biyologlar tarafından kullanılmadığını ifade etti. "Eğer her bir toplumu diğerlerinden kesin sınırlarla ayıran biyolojik gruplar olduğunu ve buna ırk adını verdiğimizi varsayarsak, genetik bilimi böyle bir şeyin var olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Biyolojik anlamda insanlarda ırk diye bir kategori yok," diye ekledi.

Sömürgecilik ile Bağlantılar

Özsoy, ırk kavramının modern dönemde ortaya çıktığını belirterek, "Ne antik Yunan ne de Roma'da Afrikalıya ya da Etiyopyalıya bugünkü anlamda renk ve ırk ayrımıyla bakılmazdı," dedi. Bu kavramın özellikle sömürgecilik dönemiyle bağlantılı olduğunu ve Rönesans döneminde genişleyen ticaretin bu kavramı pekiştirdiğini ifade etti. Sömürgeci ülkelerin, karşılaştıkları insanları 'öteki' olarak tanımladığını ve kendi ideolojik yüklerini bu topluluklara yansıttığını söyleyen Özsoy, örneğin denizaşırı keşiflerde, kendine benzemeyen insanlarla karşılaşma durumunun ırksal ayrımları pekiştirdiğini vurguladı.

Genetik Çeşitlilik ve Kültürel Farklılıklar

Özsoy, 1972 yılında Richard Lewontin tarafından yapılan araştırmalara atıfta bulunarak, insan türünün genetik çeşitliliğinin büyük ölçüde ortak olduğunu vurguladı. "Genetik varyasyonun süreklilik gösterdiği ve herhangi bir coğrafyada karşılaşılan bireylerin benzer genetik özellikler taşıdığı kesinleşmiştir,” ifadesinde bulundu.

Biyolojik açıdan "saf kan" kavramının mümkün olmadığını belirten Özsoy, insanların farklı çevresel koşullara adapte olduklarını ancak bu adaptasyonların insanları genetik olarak keskin sınırlarla ayırmadığını dile getirdi. Özsoy, bu noktada kültürel farklılıkların esas olduğunu ve bunun sevgi, saygı ve anlayışla zenginleştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Etkilerin Değerlendirilmesi

Son olarak, bu bilgilerin sosyokültürel etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Özsoy, insanların ırk kavramını yeniden düşünmesi gerektiğini belirtti. "Bu zengin coğrafyada, ister ırk, ister kasaba, köy ya da mahalle düzeyinde olsun, daha kapsayıcı bir akıl ve vicdana sahip olursak, ülkemizin potansiyelini daha da ileriye taşıyabiliriz," diyerek sözlerini tamamladı.