Prof. Dr. Pampal Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketliliği Değerlendirdi: 'Volkanik Faaliyetlerin Habercisi'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliği değerlendirerek, "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz." dedi.

Prof. Dr. Pampal, Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Etkinlik, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kozan Belediyesi sinema salonunda gerçekleştirildi.

Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Pampal, 28 Ocak'tan itibaren Ege Denizi'nde artan deprem yoğunluğunu değerlendirerek, bölgenin Afrika ve Anadolu levhaları arasındaki çarpışma noktasında yer aldığını ifade etti.

Pampal, Santorini Adası bölgesinde 2011-2012 yıllarında yaşanan benzer deprem fırtınalarına da dikkat çekerek, "Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz. Eğer Santorini tekrar patlarsa, o civardaki adalarda ciddi hasara yol açabilir. Ancak patlamayabilir de; çünkü 2011 yılında bir yıldan fazla süren deprem fırtınaları yaşandı ve patlama gerçekleşmedi. Patlama mümkündür ama bizim için oldukça uzak, 150-200 kilometre mesafede. Bu nedenle çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Bölgede geçmişte 7 şiddetinden büyük depremlerin kaydedildiğini belirten Pampal, bu nedenle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Pampal, "Bölge çok hassas. 'Bu depremler büyük bir depremi tetikler mi?' sorusu sıkça soruluyor ama bunu büyük bir depremden ziyade, bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek gerekli. Eğer bölgede büyük bir deprem olursa da sürpriz olmaz." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kozan Belediyesinin sinema salonunda düzenlenen anma etkinliğine katılarak konuşma yaptı.