Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, Vefatının 3. Yılında Anıldı

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı, felsefeci ve yazar Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, vefatının 3. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Bir Hoca ve Usta Olarak Teoman Duralı" başlıklı söyleşi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Coşkun Yılmaz: "Duralı, Kültürün Mensubu Olmaktan İftihar Ediyordu"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Duralı'nın son dönemin en önemli düşünürlerinden biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Doğu'yu ve Batı'yı çok iyi biliyor. Mensubu olduğu coğrafyayı, kültürü, medeniyeti, inancı çok önemsiyor. Bu coğrafyanın, kültürün bir mensubu olmaktan iftihar ediyor ama geniş bir pergelle bir dünya görüşü ortaya koyuyor ve kendi düşünce yapımızı zorluyor. Yeni sınırlar açmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Durmuş Günay: "Duralı, Kavram Mühendisi"

Duralı'nın yakın dostu Prof. Dr. Durmuş Günay, Duralı'nın düşüncelerinin bilim ve felsefenin derinliklerinde kök saldığını belirterek, "Teoman Hoca için 3 önemli yolculuk vardır. Birincisi fiziki coğrafyada, ikincisi metafizik coğrafyada, üçüncüsü de tarihte yolculuktur. O, ötelerin ötesini kurcalayan bir çilingirdir." dedi.

Başörtülü Kızların Yanında Olan Duralı

Duralı'nın öğrencilerinden Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, 1985'ten itibaren hocasıyla sürekli iletişimde olduklarını ve Duralı'nın 28 Şubat sürecinde başörtülü kızların yanında durarak onlarla sohbet ettiğini anlattı. Fazlıoğlu, "Teoman Hoca'nın fikriyatı bir kenara, onun pratik yaşantılarının olaylara dokunuş biçiminin de önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Deniz Duralı’dan Anma Etkinliği Teşekkürü

Prof. Dr. Teoman Duralı'nın oğlu Prof. Dr. Deniz Duralı, düzenlenen etkinliklere katılan tüm isimlere teşekkür ederek, "Babam hem yaş hem millet olarak hiçbir insanı ayırt etmezdi. Ona yaklaşımı konusunda mümkün oldukça babamı örnek almaya çalıştım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı, felsefeci ve yazar Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, vefatının 3. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Bir Hoca ve Usta Olarak Teoman Duralı" başlıklı söyleşiye, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz (solda), Prof. Dr. Durmuş Günay (ortada) ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu (sağda) katılarak konuşma yaptı.