Prof. Dr. Tarhan: Negatif Bağlanma Hayvan Sevgisini Olumsuz Etkileyebilir

Negatif Bağlanmanın Psikolojik Etkileri

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hayvanlara aşırı ve negatif bağlanma gösteren bireylerin insan ilişkilerinden kaçınma, kaybetme korkusu ve anksiyete gibi rahatsızlıklar yaşayabileceğini ortaya koydu.

Sosyal İzolasyon ve Hayvanlara Yönelme

Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların güvenilir ilişkiler kurma ihtiyacına vurgu yaparak, özellikle insan ilişkilerinde güven kaybı yaşayan bireylerin sosyal çevrelerinden uzaklaşarak hayvanlara yöneldiğini belirtti. Bu durumun, zamanla sağlıksız bir bağlanma biçimine dönüşebileceğine işaret etti.

Koşulsuz Sevgi ve Hayvanlar

Prof. Dr. Tarhan, insanların doğası gereği koşulsuz sevgi beklentisi içinde olduğunu ifade ederek, bu sevgiyi hayvanlardan daha kolay alabildiğine dikkat çekti. İnsanın sevgi nesnesinin kedi veya köpek olması, diğer sosyalleşmelerden kopmadığı sürece sağlıklı kabul edilmektedir.

Negatif Bağlanmanın Tehlikeleri

Tarhan, negatif bağlanma durumunda bireylerin insanlara olan güvenlerinin azaldığını ve böylece kendilerine tam itaat edecek bir varlık arama eğiliminde olabileceklerini anlattı. Bu tür bir bağlanmanın, travmadan ve korkudan kaçış mekanizması olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Takıntılı Sevgi ve Narsistik Tatmin

Ayrıca, sosyal izolasyon yaşayan bireylerin hayvanları “takıntılı bir sevgi nesnesi” haline dönüştürebileceğini belirten Tarhan, böyle bir durumun ağır depresyon vakalarına yol açabileceğini ifade etti.

Duygusal Kutuplaşma ve Ölçüsüz Davranışlar

Tarhan, “hayvanları sevmek iyidir, insanları sevmek kötüdür” anlayışının toplumsal kutuplaşmalara yol açabileceğini vurgulayarak, bu durumu eleştirdi. Özellikle ölçüsüz davranan bireylerin duygusal tepkilerinin de orantısız olabileceğini dile getirdi.

Teşhir Amaçlı Hayvan Sevgisi

“İnsanlar ölsün, hayvanlar ölmesin” düşüncesinin irrasyonel olduğunu belirten Tarhan, bu kişilerin kendilerini teşhir etmek amacıyla hayvanları araçsallaştırdığını ifade etti. Sosyal medyada egosunu tatmin etme amacıyla hayvanlarla olan ilişkilerini sürekli sergileyen bireylerin, sağlıklı hayvan sevgisi ile narsistik tatmin arasındaki farkı bilmesi gerektiğini kaydetti.