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Prof. Dr. Yurdusev Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği Başkanı Oldu

Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, GID-EMAN Başkanlığına seçildi. Akdeniz bölgesinde bilimsel işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:29
Prof. Dr. Yurdusev Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği Başkanı Oldu

Prof. Dr. Yurdusev, Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği Başkanı Seçildi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Avrupa-Akdeniz Akademileri Birliği'nin (Euro-Mediterranean Academic Network - GID-EMAN) başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Seçim, 3-4 Ekim tarihlerinde Karadağ’ın Bar şehrinde düzenlenen "Akdeniz Kültürleri Dialoğunda" başlıklı sempozyumda gerçekleştirildi.

Başkanlık Seçimi ve Sunumlar

Sempozyumda, TÜBA'nın Asli Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Serap Güneş ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da çeşitli konularda sunumlar yaparak bilim dünyasına katkıda bulundular.

Genel Kurul'da, Akdeniz bölgesindeki bilim akademileri arasında işbirliğini pekiştirmek amacıyla başkanlığa aday olan Yurdusev, tüba'nın desteğiyle seçildi. Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Viorel Panaite ise başkan yardımcılığına getirildi.

Yeni Görev ve Hedefler

Prof. Dr. Yurdusev, GID-EMAN Başkanlığı görevini üstlenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Gelecek üç yıl boyunca birliklerin faaliyetlerini artırmaya yönelik planlarını paylaştı. Yurdusev, özellikle Akdeniz havzasındaki sahil ülkelerle iş birliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacağını ifade etti.

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