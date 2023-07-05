Profesör Naci Görür yeni deprem grafiğini açıkladı! O 4 il için tehlike çanları çalıyor

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki deprem riski yüksek bölgelerle ilgili önemli bilgiler verdi. Öncelikle, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ülke genelinde büyük bir yıkıma neden olduğunu ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Tüm deprem bölgesinde yaşanan felaketin yürekleri dağladığını ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya dahil, belirli bölgelerde büyük bir deprem beklenmediğini vurguladı. Ancak bu bölgelerde daha önce kırılmamış fay hatlarından küçük depremlerin meydana gelebileceğini, artçı depremlerin bir süre devam edebileceğini ve zamanla şiddetinin azalacağını belirtti.

GÖRÜR DEPREM BEKLENEN YERLERİ AÇIKLADI





Aynı zamanda 6 Şubat depreminin enerji transferiyle, Adana Havzası'na doğru saçılan Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Malatya Fay Sistemi gibi fay sistemlerini etkilemiş olabileceğini söyledi. Arap Levhası'nın kuzeye doğru itilmesinin Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Hakkari ve Yüksekova Levha sınırında (Bitlis-Zagros Süturu) sıkışma sonucu depremlere neden olabileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Görür, yazdıklarının kesin yargılar olmadığını ve genel bilgiler olduğunu vurguladı. Amacının halkta farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, yerel yönetimlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Depremde acil müdahale ve halka destek vermenin yanı sıra, en önemli işin deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak olduğunu ve bu konuda merkezi yönetim ve halkın birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Deprem dirençli yerleşim alanları nasıl oluşturulacağına dair bilgileri en kısa sürede paylaşacağını söyledi. Prof. Dr. Naci Görür'ün bu açıklamaları, deprem konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı ve önlemler almayı amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.