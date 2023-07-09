Profesör Naci Görür'den deprem açıklaması! En tehlikeli alanı bu sözlerle duyurdu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan bir araştırmaya göre, oturulan binaların yüzde 45'i su yalıtımı olup olmadığını bilmiyor. Araştırmanın sonuçları, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşmasının yapıldığı bir konferansta açıklandı. Prof. Dr. Görür, su yalıtımının önemine vurgu yaparak, "Sulu zemin depremde en tehlikeli alandır" ifadesini kullandı.



NACİ GÖRÜR O KONUYA PARMAK BASTI





Kahramanmaraş depremlerinden sonra, su yalıtımı ve bina güvenliği arasındaki ilişkiye dair Türkiye genelinde yapılan bir araştırma, endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre, oturulan binaların yüzde 45'inde su yalıtımı olup olmadığı bilinmiyor. Su yalıtımının yapılmadığı veya standartlara uygun olmadığı binalarda, demir donatıların taşıma kapasitesi 10 yılda yüzde 66 oranında azalıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 28.4'ü oturdukları binalarda su sızıntısı ve küf gibi problemler olduğunu ifade ediyor. Sadece yüzde 2.2'si ise, binanın depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımının önemli olduğunu düşünüyor.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konferansta yaptığı konuşmada, "Sulu zemin depremde en tehlikeli alandır. Yeraltında evimizin çevresindeki suyu var mı yok mu bilmemiz lazım. İnşaat yapılacağı zaman o yeri önce açıyoruz, yalıtım örtüleri ve halılar kullanarak suyun gelmesini engelliyoruz. Binaya ve temele su gelmemeli" şeklinde uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Görür, bina temellerinin su yalıtımıyla korunmasının önemini vurgulayarak, temelin aldığımız binanın en değerli bölümü olduğunu belirtti. Ne yazık ki, genellikle temel göz ardı ediliyor. Su yalıtımı ve deprem güvenliği arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Depremlerde en büyük hasar kaynağı, zemindeki su nedeniyle meydana gelen yıkımlardır. Bu sebeple, temellerin suya karşı profesyonel bir şekilde yalıtılması gerekmektedir. Özellikle bodrum katlarında perde beton kullanılmalı ve bu bölgelerin doğru şekilde yalıtımı sağlanması konusunda açıklama yaptı. Su yalıtımı, sadece değerli eşyalarımızı koruduğumuz gibi yapılarımızı da korumak için önemli bir tedbir olduğunu belirtti.



Deprem bilimciler, su yalıtımının yanı sıra binaların deprem güvenliği açısından da önemli olduğunu belirtiyorlar. Su yalıtımı eksik veya olmayan binalarda demir donatıların korozyon etkisiyle taşıma kapasiteleri 10 yılda yüzde 66 oranında azalabiliyor. Bu nedenle, su yalıtımı yönetmeliğine uygun yapılan ve düzenli denetimlerin yapıldığı binaların inşa edilmesi gerekmektedir.



Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, konuşmasında, su yalıtımı yönetmeliğine dikkat çekerek, "Ülkemizde su yalıtımı yönetmeliği mevcut ve uygulanması zorunlu bir yönetmelik. Ancak, maalesef piyasa denetimleri ve gözetimi yeterli düzeyde değil. Yönetmeliklere uygun bir şekilde inşa edildiğinden emin olmadığımız binalarımız var" ifadelerini kullandı.

Su yalıtımının binaların güvenliği ve dayanıklılığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Depremlerde en fazla zarar veren unsurlardan biri olan suyun kontrol altında tutulması, binaların dayanıklılığını artırmak için önemli bir adımdır. Su yalıtımı yönetmeliğine uygun yapılan binaların inşa edilmesi ve düzenli denetimlerin yapılması, daha güvenli ve sağlam yapıların oluşmasına katkı sağlayacaktır.