Proje Yönetim Zirvesi İstanbul'da: 'Değer Yarat, Miras Bırak'

31. Proje Yönetim Zirvesi 'Değer Yarat, Miras Bırak' İstanbul'da

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) Türkiye temsilciliği tarafından düzenlenen 31. Proje Yönetim Zirvesi, Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte proje yönetimi yaklaşımıyla çalışan birçok kurumsal firmanın temsilcileri yer aldı.

Zirve Programı ve Katılımcılar

Zirvede, ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla paneller, atölye çalışmaları ve uygulama örnekleri sunuldu. PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi 2025 Proje Yöneticisi Muhammed Vefa Arıkan, etkinliğe yazılım, finans, bankacılık ve savunma sanayisinin yanı sıra sanat, spor ve sağlık dünyasından birçok ismin katılarak deneyimlerini paylaştığını belirtti.

Yaklaşık 800 kişi etkinlikte yer aldı. Arıkan, "Tüm gün sürecek etkinlikte farklı oturumlar ve paralel çalıştaylarla katılımcılarla birlikte değer üretecek, bu değeri geleceğe miras bırakacağız. Temel hedefimiz, insanların alışılmış proje yönetimi bakış açısını değiştirmek. Proje yönetiminin sadece belirli sektörlerde değil, hayatın her alanında yer aldığını göstermek istiyoruz. Bunun yalnızca beyaz yakalıların değil, mavi yakalıların ve hatta toplumun her kesiminden bireylerin aşina olması gereken bir sistematik olduğunu anlatacağız. Katılımcılara bunu şaşırtıcı örnekler ve ilham verici isimlerle sunacağız." dedi.

PMI Türkiye'nin Hedefleri

PMI Türkiye Başkanı Fatih Görgülü AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı temalar belirlediklerini ve bu yılın temasının "Değer Yarat, Miras Bırak" olduğunu vurguladı. Görgülü, "Aynı zamanda, sektöre yeni adım atan katılımcıları ve alanında üst seviyede yer alan profesyonelleri de bu etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Katılımcılarımızı konuşmacılarla buluşturarak, bu etkinlikleri bir öğrenme ve gelişim platformu olarak görüyoruz. Birlikte değer üretmeyi ve kişisel gelişimi önemsiyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de fiziksel olarak bir araya geldiğimiz gibi, yıl boyunca çevrim içi etkinlikler de düzenliyoruz. Hatta bazı aylarda üç, dört farklı çevrim içi etkinlik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Değer ve Sürdürülebilirlik

PMI Etkinliklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Göktuğ Aydın etkinliğin temasının kendileri için derin bir anlam taşıdığını anlattı: "Her proje bir fayda ve değer üretmeli. Çünkü her projenin bir bütçesi ve zamanı var. Bu inşaatta da geçerli, yazılımda da savunma sanayisinde de. Projeler zamanında bitse bile önemli olan bir değer oluşturup oluşturmadığıdır. Bu değer, gelecek nesillere kalacak mı, sürdürülebilecek mi? Biz bu konuları anlatmaya çalışacağız."

Kapanış ve Devir Teslim

Zirvenin kapanışında, 2026 dönem PMI Türkiye Başkanlığı görevini Göktuğ Aydın'ın devralacağı bildirildi.

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) Türkiye temsilciliği tarafından "Değer Yarat, Miras Bırak" temasıyla "31. Proje Yönetim Zirvesi" düzenlendi. Harbiye'deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda düzenlenen zirveye, proje yönetimi yaklaşımıyla çalışan birçok kurumsal firmanın temsilcileri katıldı.