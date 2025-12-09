DOLAR
42,58 -0,03%
EURO
49,59 0,02%
ALTIN
5.753,91 -0,25%
BITCOIN
3.857.765,62 0,1%

Proloterapiye İlgi Artıyor: Ameliyatsız Ağrı Tedavisi

Proloterapi, enjeksiyon temelli ameliyatsız bir yöntem olarak sporcularda ve kronik ağrılarda tercih ediliyor; seanslar genellikle 3 hafta arayla 4-8 kez, kısa sürelidir.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:33
Proloterapiye İlgi Artıyor: Ameliyatsız Ağrı Tedavisi

Proloterapiye İlgi Artıyor: Ameliyatsız Ağrı Tedavisi

Doç. Dr. İrfan Koca, "Kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılan proloterapi, son yıllarda hem sporcularda hem de kronik ağrı yaşayan bireylerde tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi" dedi.

Proloterapi nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, proloterapinin, vücudun kendi iyileşme mekanizmasını harekete geçirmeyi amaçlayan enjeksiyon temelli bir yöntem olduğunu söyledi. Proloterapi uygulaması özellikle bağ (ligament) ve tendon dokusunda güçlenme sağlayarak ağrının azalmasına yardımcı olabiliyor.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Doç. Dr. Koca, "Tedavi; boyun ve bel fıtıkları, omuz ağrıları, menisküs yırtıkları, spor yaralanmaları, kireçlenme, bağ ve tendon hasarları gibi durumlarda destekleyici bir seçenek olarak kullanılabiliyor. Uygulamada özel serum solüsyonlar ince iğnelerle hedef bölgeye enjekte edilerek kontrollü bir iyileşme sürecinin başlatılması hedefleniyor" diye konuştu.

Uygulama ve seans süresi

"Tendon, kası kemiğe bağlayan yapıdır; bağ (ligament) ise kemikleri birbirine tutar. Proloterapi bu dokuların güçlenmesine katkı sağlayabilir" diyen Doç. Dr. İrfan Koca, yöntemin cerrahi işlem gerektirmemesiyle öne çıktığını belirtti. Tedavi planı kişiye göre değişmekle birlikte seanslar genellikle 3 hafta arayla 4-8 kez uygulanıyor. Her seans yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler

Proloterapi genel olarak güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor. Uygulama ardından geçici olarak ağrı artışı, şişlik, kızarıklık, morarma gibi lokal reaksiyonlar görülebiliyor. Doç. Dr. Koca, tedavinin mutlaka hekim değerlendirmesi ile planlanması gerektiğini vurgulayarak, "Her hasta için uygun olmayabilir. Gebelik, aktif enfeksiyon, bağ dokusu hastalıkları gibi durumlarda dikkatli olunmalı, tedavi öncesi ayrıntılı muayene önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.

DOÇ. DR. İRFAN KOCA, "KAS-İSKELET SİSTEMİ KAYNAKLI AĞRILARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN PROLOTERAPİ...

DOÇ. DR. İRFAN KOCA, "KAS-İSKELET SİSTEMİ KAYNAKLI AĞRILARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN PROLOTERAPİ, SON YILLARDA HEM SPORCULARDA HEM DE KRONİK AĞRI YAŞAYAN BİREYLERDE TERCİH EDİLEN YÖNTEMLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ" DEDİ.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Francken: Belçika’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var — Türkiye-Belçika Savunma Sanayii Günü
2
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor
3
Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 4 Firari Yakalandı
4
Bilecik'te Metamfetamin Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
5
Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı
6
Ordu'da Boztepe'de Kartpostallık Sis Manzarası
7
Antalya'da motosiklet-kamyon kazası: 17 yaşındaki Batuhan Çakmak hayatını kaybetti

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi