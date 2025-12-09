Proloterapiye İlgi Artıyor: Ameliyatsız Ağrı Tedavisi

Doç. Dr. İrfan Koca, "Kas-iskelet sistemi kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılan proloterapi, son yıllarda hem sporcularda hem de kronik ağrı yaşayan bireylerde tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi" dedi.

Proloterapi nedir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, proloterapinin, vücudun kendi iyileşme mekanizmasını harekete geçirmeyi amaçlayan enjeksiyon temelli bir yöntem olduğunu söyledi. Proloterapi uygulaması özellikle bağ (ligament) ve tendon dokusunda güçlenme sağlayarak ağrının azalmasına yardımcı olabiliyor.

Hangi durumlarda kullanılıyor?

Doç. Dr. Koca, "Tedavi; boyun ve bel fıtıkları, omuz ağrıları, menisküs yırtıkları, spor yaralanmaları, kireçlenme, bağ ve tendon hasarları gibi durumlarda destekleyici bir seçenek olarak kullanılabiliyor. Uygulamada özel serum solüsyonlar ince iğnelerle hedef bölgeye enjekte edilerek kontrollü bir iyileşme sürecinin başlatılması hedefleniyor" diye konuştu.

Uygulama ve seans süresi

"Tendon, kası kemiğe bağlayan yapıdır; bağ (ligament) ise kemikleri birbirine tutar. Proloterapi bu dokuların güçlenmesine katkı sağlayabilir" diyen Doç. Dr. İrfan Koca, yöntemin cerrahi işlem gerektirmemesiyle öne çıktığını belirtti. Tedavi planı kişiye göre değişmekle birlikte seanslar genellikle 3 hafta arayla 4-8 kez uygulanıyor. Her seans yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler

Proloterapi genel olarak güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor. Uygulama ardından geçici olarak ağrı artışı, şişlik, kızarıklık, morarma gibi lokal reaksiyonlar görülebiliyor. Doç. Dr. Koca, tedavinin mutlaka hekim değerlendirmesi ile planlanması gerektiğini vurgulayarak, "Her hasta için uygun olmayabilir. Gebelik, aktif enfeksiyon, bağ dokusu hastalıkları gibi durumlarda dikkatli olunmalı, tedavi öncesi ayrıntılı muayene önemlidir" şeklinde açıklamada bulundu.

DOÇ. DR. İRFAN KOCA, "KAS-İSKELET SİSTEMİ KAYNAKLI AĞRILARIN TEDAVİSİNDE KULLANILAN PROLOTERAPİ, SON YILLARDA HEM SPORCULARDA HEM DE KRONİK AĞRI YAŞAYAN BİREYLERDE TERCİH EDİLEN YÖNTEMLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ" DEDİ.