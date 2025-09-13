PSB Anatolia Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı Sakarya'da Sona Erdi

PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Ekipmanları Fuarı Sakarya'da sona erdi

Sakarya Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde dört gün süren programın ardından düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını kapattı. Etkinlik, 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve kapsam

Fuara 181 firma katıldı ve 20 ülkeden alım heyetleri etkinlikte yer aldı. Organizasyon aynı zamanda sektörel buluşma ve ticari temasları güçlendirme amacı taşıdı.

Sergilenen ürünler ve etkinlikler

Dört gün boyunca dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları, süslemeler, iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri, bahçe mobilyaları ile park bahçe oyuncakları gibi çok sayıda ürün sergilendi. Firmalar ürünlerini tanıtırken ziyaretçiler düzenlenen etkinliklerde ürünleri yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Genç peyzaj mimarları yeteneklerini sergiledi

Fuarda, 19 üniversitede öğrenim gören peyzaj mimarı adayları düzenlenen yarışmalarda yeteneklerini gösterdi ve sektöre yönelik uygulamalı deneyim elde etti.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmesi

Fuar paydaşlarından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, organizasyonun sekizincisini düzenlediklerini belirtti ve dış mekan süs bitkisi anlamında Sakarya'nın fualla Türkiye'de lider pozisyonda olduğunu ifade etti. Altuğ, Doku kültürü laboratuvarımız var. Laboratuvarın kapasitesi tamamıyla yurt dışına bağlıydı. Sapanca'da yeni bir laboratuvar oluşturduk ve buradaki üretimimizin tamamını yerli üreticimize ayırdık.

Fuarda sektörle ilgili her ürün var ifadesiyle fuarın kapsamına dikkat çeken Altuğ, ihracatı artırma ve geliştirme yönünde yürütülen çalışma ve projelere işaret etti. Altuğ, organizasyonun bu sektörde dünya çapında önemli bir fuar konumuna geldiğini ve gelişerek devam edeceğini söyledi.

Katılımcı görüşleri

Fuarda bahçe ve park oyun alanları üzerinde ürünlerini sergileyen firmanın sorumlusu Semih Çiftçi organizasyona ilk kez katıldıklarını ve memnun kaldıklarını ifade etti. Çiftçi, firma olarak çocuk oyun parkları, kent mobilyaları, kauçuk zeminler ve basketbol sahaları gibi ürünlerini tanıtma imkanı bulduklarını ve ileriki yıllarda da fuara katılmayı planladıklarını kaydetti.

