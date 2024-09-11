PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı

PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Açıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 60 bin metrekarelik bir alanda düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 200 firmanın ürünlerini sergilediği ve 20 ülkeden alım heyetinin katıldığı etkinlik olarak ilgi çekiyor. Fuar, 14 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamayı hedefliyor.

Fuarın Önemi ve Beklentiler

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, üretim sürecinin kalkınma için kritik olduğunu belirterek, "Sakarya, bitkicilik sektöründe önemli bir noktaya ulaştı. Doğru adımlar atıldıkça sektörümüzün büyümesi devam edecek," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, "Sapanca'nın iklim koşulları, sektörümüz için büyük bir avantaj. Üretimimizi artırarak, uluslararası alanda önemli bir yer edineceğiz," şeklinde konuştu.

Sektörün Gelişimi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, özellikle 2018 yılından beri bölgede bitkicilik sektöründe kayda değer bir gelişim olduğunu, ihracatın 5 milyon doları aştığını belirtti. Ayrıca, firmaların kendilerini tanıtmasının rekabetçiliği artırması açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Ayrıca, fuar açılışında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve diğer önemli isimler konuşmalar yaptı. Protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, stantları gezdi ve ürünleri inceledi.

Bu kapsamda, fuarın uluslararası önem kazanarak, üretim ve satış müzakerelerine katkıda bulunması bekleniyor.