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PTT 184 Yaşında: Geçmişten Geleceğe İletişimde Öncü

PTT, 184. yılını kutluyor. Güçlü altyapısı ve yenilikçi vizyonu ile iletişimdeki öncülüğünü sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:14
PTT 184 Yaşında: Geçmişten Geleceğe İletişimde Öncü

PTT 184. Yılını Kutluyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 184. yaşını kutlayarak köklü geçmişini ve gelecekteki hedeflerini bir araya getiriyor. 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak faaliyete geçen kurum, zamanla Türkiye'nin iletişim alanındaki öncüsü haline geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bağlı Faaliyetler

PTT, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli hizmetler sunuyor. Geniş iş yeri ağı, iştirakleri ve gerçekleştirdiği işbirlikleri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli bir konumda yer alıyor.

Modernizasyon ve Sürdürülebilirlik

Güvenilir, erişilebilir, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam eden PTT, teknolojik yenilikleri hizmetlerine entegre ederek büyümeye devam ediyor. Kargo, filateli, bankacılık ve lojistik gibi birçok alanda hizmet sunan PTT, çevre dostu projeleriyle de dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için elektrikli araç filosu ve çevreye duyarlı projeler geliştiriyor.

Genel Müdür Hakan Gülten’den 184. Yıl Değerlendirmesi

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kurumun 184. kuruluş yılına ilişkin açıklamasında, “İki asra yaklaşan köklü bir geçmişe sahip olan PTT, Türkiye’nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olarak milletimizin her daim yanında olmanın haklı gururunu yaşamaktadır,” dedi. Gülten, güçlü altyapı ve yenilikçi vizyonları ile PTT'nin uluslararası alanda da öncü bir konumda olduğunu ve bu başarıların devam edeceğine inandığını ifade etti.

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