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PTT’den emeklilere büyük indirim! Yüzde 20 kargo indirimi kampanyası başladı

PTT, emekli vatandaşlara yönelik yüzde 20 kargo indirimi kampanyası başlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamaları ve kampanyanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 11:19
PTT’den emeklilere büyük indirim! Yüzde 20 kargo indirimi kampanyası başladı

PTT'den müjde! Emeklilere yüzde 20 indirim

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren PTT, emekli vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin emeklilere yönelik yüzde 20 kargo indirimi kampanyasını duyurdu.

PTT, posta, kargo, bankacılık ve e-ticaret alanlarında faaliyet gösteriyor ve emekli vatandaşlar için özel bir indirim kampanyası başlattı. Bakan Uraloğlu, “Tüm emekli vatandaşlarımız, kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecekler.” dedi.

emekli

2024 yılının “Emekliler Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak emeklilere yönelik kampanyaların devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, “Trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilerimize yönelik indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik standart taşıma ve adrese teslim hizmetlerde ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurtiçi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık.” ifadelerini kullandı.

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT iş yerlerine gelerek T.C. kimlik numaralarını ibraz ederek indirimden faydalanabilecekler. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden veya PTT iş yerlerinden bilgi alabilirler.

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