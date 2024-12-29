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PTT Pul Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

PTT Pul Müzesi, 2024'te 100 binden fazla ziyaretçi ile rekor kırarak filatelik kültürü tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:51
PTT Pul Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

PTT Pul Müzesi Ziyaretçi Rekorunu Tazelemeye Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Pul Müzesi'nin 2024 yılında 100 binden fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdıığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, müzenin zengin koleksiyonu hakkında yaptığı açıklamada, 2013 yılında hizmete açılan müzenin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan geniş bir filatelik koleksiyon sunduğunu belirtti. Müze, 870 bin pul ile 70 bin filatelik zarf barındırıyor.

Filatelik Kültürü Gençlere Aktarıyor

Ziyaretçilerin müzede 10 bin pul inceleme fırsatı yakaladığını ifade eden Uraloğlu, "Müze, yalnızca filatelik ürünlerle değil, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarıyla da eşsiz deneyimler sunuyor" dedi.

Müzedeki çocuk kulübünde, çocuklar kısa animasyon filmler aracılığıyla pul koleksiyonculuğunu öğreniyor ve kendi pullarını tasarlama imkanına sahip oluyor. Uraloğlu, müzenin her yaştan ziyaretçiye tarihin izlerini ve filatelik kültürü keşfetme fırsatı sunduğunu vurguladı.

Hafta İçi Her Gün Ziyaret Edilebilir

Müze, dini ve milli bayramlar hariç, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Ziyaretçiler, müzede tedavüle sunulan pulların yanı sıra ilk gün zarfları ve diğer filatelik ürünleri de satın alabiliyor.

Müze Kafe, ziyaretçilere dinlenme ve yemek yeme imkanları sunarken, özellikle öğrenci grupları için tarih ve kültürle iç içe bir öğrenme deneyimi sağlıyor. PTT Pul Müzesi, ülkemizin iletişim tarihine tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor.

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