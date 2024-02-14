Bist 100
9.021,85 0%
DOLAR
30,75 0,12%
EURO
32,92 0,01%
ALTIN
1.968,09 0,03%

PUBG krizi 12 yaşında bir çocuğun kendini vurmasına yol açtı

Ailesinin, PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde tabancayla kendi hayatına son vermek istedi.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 10:03
PUBG krizi 12 yaşında bir çocuğun kendini vurmasına yol açtı

Olay dün akşam saat 21.00 civarında, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., ailesinin internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermemesi üzerinde tepki göstermek istedi. Küçük çocuk evlerinde bulunan yatak odasına geçti ve burada tabancayla kendini kafasından vurdu. 

E.C.'nin ailesi diğer odadan gelen silah sesi üzerine olay yerine koştuklarında küçük çocuklarının yerde kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. 

Sağlık ekiplerinin yardımı ile ambulansa alınan küçük çocuk en yakın hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ambulansta kalbi duran çocuğa sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken önce Vezirköprü Devlet Hastanesine ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi. 

Burada yapılan müdahaleyle çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı ve doktor gözetiminde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama: Fırat Nehri'nde şu anlık kirlilik tespit edilmedi
2
İstanbul Kanalı imar planı iptal edildi
3
Türkiye-Suriye sınırında deprem oldu
4
Ukrayna Rusya'ya ait çıkarma gemisini imha ettiklerini duyurdu
5
Erzincan'daki maden faciasına 4 gözaltı: Aralarında saha sorumlusu da var
6
CHP'li Orhan Sarıbal Erzincan'da yaşanan kazanın ardından madenin kapatılmasını istedi
7
Gazze'ye tıbbı malzeme yardımı götüren uçak Türkiye'den Mısır'a ulaştı

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!