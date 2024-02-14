PUBG krizi 12 yaşında bir çocuğun kendini vurmasına yol açtı

Olay dün akşam saat 21.00 civarında, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Sarıdibek Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., ailesinin internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermemesi üzerinde tepki göstermek istedi. Küçük çocuk evlerinde bulunan yatak odasına geçti ve burada tabancayla kendini kafasından vurdu.

E.C.'nin ailesi diğer odadan gelen silah sesi üzerine olay yerine koştuklarında küçük çocuklarının yerde kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin yardımı ile ambulansa alınan küçük çocuk en yakın hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ambulansta kalbi duran çocuğa sağlık ekiplerinin müdahalesi sürerken önce Vezirköprü Devlet Hastanesine ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirdi.

Burada yapılan müdahaleyle çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı ve doktor gözetiminde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.