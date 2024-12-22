Puntland Eyaleti, 2025'te Kendi Para Birimine Geçiyor

Puntland Eyaleti Kendi Para Birimine Geçişi Duyurdu

Somali'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Puntland, 2025 yılından itibaren kendi para birimine geçeceğini resmen açıkladı. Eyalet Başkanı Said Abdullahi Deni, bu önemli kararı yaptığı basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Somali'ye Bağımsız Para Birimi

Deni, Puntland'ın Somali'den tamamen bağımsız bir para birimini hayata geçireceğini belirtti. Ayrıca, Somali'de şu anda geçerli olan Somali Şilini'ne olan güvenlerinin sarsıldığını ifade etti. Deni, bu para birimi ile artık hiçbir mali işlem yapmayacaklarını vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Deni, "Puntland eyaleti harekete geçti ve dünyadaki bazı federal ülkeler gibi kendi para birimini oluşturma çalışmalarını başlattı. Gelecekte eğer Somali hükümeti bilinçli ve doğru bir zihniyetle ilerlerse, bu para Somali'nin mali sistemiyle uyumlu olacak ve Somali maliyesine uyum sağlayacaktır." dedi.

Bu açıklamalar, Puntland'ın gelecekteki mali bağımsızlık hedeflerinin altını çizerken, Somali hükümeti ile olan ilişkilerin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli bir tartışma başlatacağa benziyor.