Pursaklar Belediyesi Konya'ya İlk Şeb-i Arus Kafilesini Uğurladı

Kültür gezileri kapsamında 50 yaş üstü vatandaşlar Konya'ya gönderildi

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki kültürel etkinlikler çerçevesinde 'Şeb-i Arus Haftası' nedeniyle 50 yaş üstü erkeklerden oluşan ilk kafileyi Konya'ya uğurladı.

Belediye, düzenlediği kültür gezileriyle vatandaşlara sosyal, kültürel ve manevi kazanımlar sunmayı amaçlıyor. Uğurlama programında katılımcılar, Konya'da gerçekleştirilecek anma ve etkinliklerde bulunacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, program hakkında şunları söyledi:

"Şeb-i Arus, ayrılık değil kavuşmanın adıdır. Bizler de bu anlamlı haftada, hayat tecrübeleriyle ilçemize değer katan 50 yaş üstü büyüklerimizi bu mana yolculuğuna uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yalnızca sosyal değil, kültürel ve manevi olarak da beslenmesini önemsiyoruz. Konya’da yaşayacağınız bu manevi yolculuğun sizlere huzur ve güzel hatıralar kazandırmasını temenni ediyorum"

ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer gezilerin devam edeceğini ve ilçe sakinlerinin kültürel etkinliklere katılımının teşvik edileceğini belirtti.

