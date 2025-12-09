DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Pursaklar Belediyesi Konya'ya İlk Şeb-i Arus Kafilesini Uğurladı

Pursaklar Belediyesi, Şeb-i Arus Haftası kapsamında 50 yaş üstü erkeklerden oluşan ilk kafileyi Konya'ya uğurladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:45
Pursaklar Belediyesi Konya'ya İlk Şeb-i Arus Kafilesini Uğurladı

Pursaklar Belediyesi Konya'ya İlk Şeb-i Arus Kafilesini Uğurladı

Kültür gezileri kapsamında 50 yaş üstü vatandaşlar Konya'ya gönderildi

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki kültürel etkinlikler çerçevesinde 'Şeb-i Arus Haftası' nedeniyle 50 yaş üstü erkeklerden oluşan ilk kafileyi Konya'ya uğurladı.

Belediye, düzenlediği kültür gezileriyle vatandaşlara sosyal, kültürel ve manevi kazanımlar sunmayı amaçlıyor. Uğurlama programında katılımcılar, Konya'da gerçekleştirilecek anma ve etkinliklerde bulunacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, program hakkında şunları söyledi:

"Şeb-i Arus, ayrılık değil kavuşmanın adıdır. Bizler de bu anlamlı haftada, hayat tecrübeleriyle ilçemize değer katan 50 yaş üstü büyüklerimizi bu mana yolculuğuna uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yalnızca sosyal değil, kültürel ve manevi olarak da beslenmesini önemsiyoruz. Konya’da yaşayacağınız bu manevi yolculuğun sizlere huzur ve güzel hatıralar kazandırmasını temenni ediyorum"

ifadelerini kullandı.

Yetkililer, benzer gezilerin devam edeceğini ve ilçe sakinlerinin kültürel etkinliklere katılımının teşvik edileceğini belirtti.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, MEVLANA’NIN ‘ŞEB-İ ARUS HAFTASI’ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ KONYA KÜLTÜR...

PURSAKLAR BELEDİYESİ, MEVLANA’NIN ‘ŞEB-İ ARUS HAFTASI’ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ KONYA KÜLTÜR GEZİLERİ KAPSAMINDA, 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEK VATANDAŞLARDAN OLUŞAN İLK KAFİLEYİ KONYA’YA UĞURLADI.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, MEVLANA’NIN ‘ŞEB-İ ARUS HAFTASI’ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ KONYA KÜLTÜR...

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
3
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı
4
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
5
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi
6
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
7
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi