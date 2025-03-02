Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Pusatlı Mahallesi'nde Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 00:00
Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Belediyeler, Ramazan hazırlıklarıyla birlikte dar gelirli vatandaşlar için önemli destekler sunmaya devam ediyor. Ramazan ayı yaklaşırken, bu yıl Pusatlı Mahallesi sakinlerine güzel bir sürpriz hazırlandı. Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı'da, Ramazan süresince ekmekler tamamen ücretsiz olacak.

İhtiyaç Sahiplerine Umut Işığı

Pusatlı'daki vatandaşlar, bu mübarek ay boyunca sofralarını bereketlendirme imkanı bulacak. İlk iftar gününde başlayacak olan bu program, hayırseverlerin bağışları sayesinde gerçekleştiriliyor. Mahalledeki iki bakkal, Ramazan ayı süresince tüm Pusatlılılara ücretsiz ekmek dağıtacak.

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Hayırseverlere Teşekkür

Pusatlı Mahallesi'nde hizmet veren bakkal işletmecileri İsmail Gözağaç ve Halil Tanırgan, bu anlamlı destekleri duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yapılan ortak açıklamada, "Hayırseverlerimizin destekleri ile Pusatlı mahallemizde ikamet eden tüm hemşehrilerimiz, Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmeklerini iş yerlerimize gelerek alabilirler. Bu güzel ve anlamlı desteklerinden dolayı tüm hayırseverlerimize Pusatlı halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

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