Putin, ABD Heyeti ile Görüşmeyi 'Olumlu' Değerlendirdi

Putin, ABD heyetiyle gerçekleştirilen görüşmenin olumlu sonuçlandığını ve güven sağlanmadan Ukrayna krizinin çözülemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:42
Putin, ABD Heyeti ile Görüşmeyi 'Olumlu' Değerlendirdi

Putin: ABD İle Görüşmeler Olumlu ve İyi Niyetli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmenin 'olumlu' ve 'iyi niyetli' olduğunu ifade etti. St. Petersburg'da bulunan Putin, toplantının Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiğini ve iki ülke arasında diplomatik temsilciliklerin normalleşmesi konusunda önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Orta Doğu ve Ukrayna Konularında İşbirliği

Putin, Rusya ile ABD'nin Suriye ve Filistin meselelerini de kapsayan Orta Doğu'daki işbirliklerine yeniden başlaması için ilk adımları attığını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna sorununa öncelik verdiklerini belirtti.

Güven Olmadan Çözüm Mümkün Değil

Putin, Amerika ve Avrupa ülkeleri arasında güven sağlanmadığı sürece Ukrayna krizinin çözümünün imkansız olduğunu ifade etti.

"Ukrayna sorunu da dahil olmak üzere tüm acil sorunların çözümünde en önemli husus, Rusya ile ABD arasındaki güven düzeyinin artırılmasıdır. Bu olmadan birçok sorunun çözülmesi mümkün değil." dedi.

Müzakere Masasına Dönmeye Hazırız

Putin, Rusya'nın Avrupa ile iletişimi asla reddetmediğini, ancak Avrupalıların Rusya ile temaslarını kestiklerini vurguladı. "Biz müzakere masasına dönmeye hazırız," diye ekledi.

Petrol ve Enerji Pazarları Üzerine Değerlendirme

Putin, ayrıca Ukrayna'nın Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na ait istasyona düzenlediği saldırıyı değerlendirirken, bunun organizasyonunu tek başına üstlenemeyeceğini ifade etti. Küresel enerji piyasalarını etkileyecek bu tür saldırılara daha dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmelerin önemine de değinerek, enerji piyasaları konusundaki işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

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