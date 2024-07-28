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Putin Açıklamada Bulundu: ABD'nin Almanya'ya Füze Yerleştirmesi Durumunda Cevap Vereceğiz

Putin, ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirmesi halinde Rusya'nın karşılık vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:28
Putin Açıklamada Bulundu: ABD'nin Almanya'ya Füze Yerleştirmesi Durumunda Cevap Vereceğiz

Putin'den ABD'ye Cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri’nin Almanya’da yüksek hassasiyetli füze sistemleri konuşlandırması durumunda, Rusya'nın benzer önlemler alacağına dair açıklamalarda bulundu. Bu ifadeler, Putin’in Donanma Günü etkinliğinde, St. Petersburg’da yaptığı konuşmada kaydedildi.

Askeri Geçit Töreni

Putin, askeri deniz geçit törenine katılarak, Rus Donanması’nın gücünü vurguladı. Törende Çin, Cezayir ve Hindistan deniz kuvvetlerine ait gemiler de yer aldı. Bu yılki etkinlikte toplam 20 gemi, bir denizaltı ve 2,500’den fazla asker rol aldı.

Yeni Silahlanma Politikası

Putin, Rus Donanması'nın modernizasyonuna vurgu yaparak, gemilerin yeni nesil ekipmanlarla donatılacağını ve hipersonik füze sistemlerinin geliştirilmesine devam edileceğini belirtti. ABD ve Alman hükümeti, 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli füzeleri yerleştirme niyetlerini duyurdu.

Güvenlik Tehditleri

Putin, bu füzelerin Rusya'ya olan etkisini değerlendirerek, bu tür sistemlerin menzilinin önemli Rus askeri ve idari tesislerini tehdit edebileceğini dile getirdi. Putin, "Nükleer başlıklı füzelerin bize ulaşma süresi yaklaşık 10 dakika olacak," diyerek, durumu ciddiyetle ele aldı.

Stratejik Uçaklar Üzerine

Putin, Rus stratejik uçaklarının hava devriyesi yapmasını, ABD’nin artan askeri faaliyetlerine bir yanıt olarak nitelendirerek, bu tür uçuşların 2007’den bu yana yeniden başladığını ifade etti. "Dünya değişti; Soğuk Savaş dönemi sona erdi. Ama ABD bu gelişmelere yanıt vermedi," şeklinde konuştu.

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