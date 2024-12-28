Putin, Aliyev ile Görüşerek Özür Diledi

Putin ve Aliyev Arasında Telefon Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, geçen günlerde meydana gelen trajik olay konusunda özür diledi.

Azerbaycan'a ait bir uçağın düşmesi, yaşanan bu telefon görüşmesinin ana konusu oldu. Putin, olayın Rus hava sahasında gerçekleşmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, olayın ciddiyetine vurgu yaptı. İki lider, bu elim olayın ardından ilişkileri sağlam tutma yönünde adımlar atmayı ve gerekli önlemleri almayı kararlaştırdı.