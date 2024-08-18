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Putin Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile önemli görüşmeler gerçekleştirmek üzere Bakü'de.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:53
Putin Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Putin'in Azerbaycan Ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Azerbaycan'a geldi.

Karşılama Töreni

Putin, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov tarafından karşılandı.

Yemek Daveti

Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte akşam yemeği yedi.

Görüşme ve Müzakereler

Yarın Putin, Aliyev ile bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve güncel uluslararası ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.

Ortak Bildiri ve Anlaşmalar

Bu ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev, ortak bir bildiri imzalayacak ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.

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