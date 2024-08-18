Putin Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Putin'in Azerbaycan Ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret için Azerbaycan'a geldi.
Karşılama Töreni
Putin, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov tarafından karşılandı.
Yemek Daveti
Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte akşam yemeği yedi.
Görüşme ve Müzakereler
Yarın Putin, Aliyev ile bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve güncel uluslararası ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar.
Ortak Bildiri ve Anlaşmalar
Bu ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev, ortak bir bildiri imzalayacak ve iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.