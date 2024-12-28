Putin, Azerbaycan Uçağının Düşürülmesi Nedeniyle Aliyev'den Özür Diledi

Putin, Düşen Uçak İçin Özür Diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.

Kremlin Açıklaması

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Aliyev'in AZAL uçağının Aktau'da düşmesiyle ilgili görüşme yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı diledi, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu" ifadesine yer verildi.

Olayın Detayları

Görüşmede, Azerbaycan'a ait yolcu uçağının Grozni havalimanına defalarca iniş yapmaya çalıştığı da ele alındı. Açıklamaya göre, aynı zaman diliminde Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz bölgeleri, Ukrayna'nın insansız hava araçlarının saldırıları altında bulunuyordu ve Rus hava savunma sistemleri bu saldırıları püskürtmüştü.

Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada, olayla ilgili bir soruşturma açıldığı ve sivil ile askeri uzmanların sorguya alındığı belirtildi. Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi şu anda Grozni'de bulunarak, Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle birlikte çalışıyorlar. Aynı zamanda Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri, Aktau yakınındaki kaza yerinde yakın işbirliği içerisindedir.

Uçak Kazası Bilgileri

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık tarihinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Bu kazada toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını öne sürmüştü.