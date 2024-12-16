Putin, Batı Tehditlerine Karşı Kapsamlı Yanıt Verileceğini Duyurdu

Putin'den Sert Açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde Rusya için oluşturduğu tehditlere karşı kapsamlı bir yanıt vereceklerini açıkladı. Moskova'da gerçekleştirilen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Putin, uluslararası askeri siyasi durumun gittikçe istikrarsızlaştığına dikkat çekti.

Askeri Altyapıda Gelişmeler

Toplantıda, Putin, Orta Doğu'daki çatışmaların devam ettiğini ve diğer bölgelerde de yüksek çatışma potansiyeli bulunduğunu belirtti. Batı'nın dünya üzerindeki egemenliğini korumaya çalıştığını vurgulayan Putin, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği maddi ve askeri destekten bahsetti. “ABD, Ukrayna'da çatışmanın devam etmesini teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

NATO'nun Rus sınırları yakınlarında askeri altyapısını güçlendirdiğini belirten Putin, Avrupa'daki ABD asker sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Asya Pasifik ve Füzeler

Asya Pasifik bölgesindeki askeri varlığın artışına da değinen Putin, “ABD’nin 5 bin 500 kilometre menzilli yüksek hassasiyetli saldırı sistemlerini konuşlandırma yönündeki faaliyetleri endişe verici”Putin, stratejik nükleer kuvvetlerin Rusya'nın egemenliği için temel araçlardan biri olduğunu, bu kuvvetlerin potansiyelinin artırılması gerektiğini açıkladı. Ayrıca gelecekteki savunma hedefleri arasında, hipersonik füzelerin üretimi ve konuşlandırılmasıyla ilgili çalışmaların önemine değindi.

Ukrayna Cephesindeki Gelişmeler

Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da cephelerde ilerlemeye devam ettiğini belirterek, “Bu yıl 189 yerleşim birimi kurtarıldı” ifadesini kullandı. Geçen yıl 300 binden fazla Rus vatandaşının orduya katıldığını, bu yıl ise bu sayının 430 bini geçtiğini kaydetti.

Savunma Bakanı’ndan Değerlendirmeler

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna ordusunun savaş kabiliyetini kaybettiğini ve bu yıl 560 binden fazla Ukraynalı askerin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi. Belousov, Rus ordusunun bu yıl yaklaşık 4 bin 500 kilometrekare alan kontrol sağladığını da vurguladı.

Belousov, Rus ordusunun 2025 yılı hedefleri arasında, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda zafer kazanılmasının gerektiğini belirtti.

Sonuç

Putin ve Belousov'un açıklamaları, Rusya'nın askeri gücünü artırma ve Batı'nın tehditlerine karşı hazırlıklı olma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.