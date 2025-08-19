Putin-Bin Selman Görüşmesi: Trump Toplantısı ve Enerji Piyasaları Masada

Putin-Bin Selman görüşmesinde Trump buluşması ve enerji piyasaları konuşuldu

Görüşmenin ana hatları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği temas ve enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Putin, Trump ile 15 Ağustos tarihinde Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği toplantı hakkında bilgi verdi.

İşbirliği ve enerji koordinasyonu

Taraflar, siyasi, ticari, ekonomik ve enerji alanlarındaki işbirliğine ilişkin güncel konuları değerlendirdi. Görüşmede, enerji piyasasında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ çerçevesinde yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Basın açıklamasına göre, iki lider, çeşitli düzeylerde temasların devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Putin ile Trump arasındaki Anchorage görüşmesinin 3 saat sürdüğü, önemli ilerlemeler kaydedildiği ancak nihai anlaşmaya varılamadığı daha önce duyurulmuştu.